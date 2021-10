Yderligere 426 tilfælde af coronavirus registreret

Selv om positivprocenten den seneste uge igen har sneget sig op over 1, er der ikke grund til bekymring.

Det mener Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdeling ved Bispebjerg Hospital.

- Tallene er fint stabile og i den lave ende, selv om samfundet nu er åbent, siger Christian Wamberg.

Der er det seneste døgn registreret yderligere 426 tilfælde af coronavirus. Det viser lørdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De seneste fem dage har antallet af coronasmittede været over 400.

Antallet af indlagte stiger med to. Dermed er der nu 85 personer indlagt med covid-19 på landets hospitaler. 12 personer er indlagt på intensiv, hvoraf otte er i respirator.

Det seneste døgn er der registreret fire coronarelaterede dødsfald.

Lørdagens smittetal er fundet i 38.671 PCR-prøver. Det er de coronatest, hvor man bliver podet i halsen.

Det betyder, at positivprocenten er på 1,1, hvilket vil sige, at 1,1 procent af prøverne har været positive for covid-19.

Det seneste døgn er der også blevet foretaget 32.381 antigentest, også kaldet lyntest. Lyntest foregår ved en podning i næsen, men positive svar fra lyntest indgår ikke i den daglige opgørelse fra SSI, da der er usikkerhed omkring svarene.

Lørdag er der 76,0 procent af indbyggerne i Danmark, som har påbegyndt et vaccineforløb. 74,6 procent er færdigvaccinerede. Det svarer til knap 4,4 millioner borgere.

Christian Wamberg mener, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for at få flere borgere til at blive vaccineret mod coronavirus.

- Hvis man sammenligner med udlandet, har vi førertrøjen på, når det kommer til vacciner, men vi skal selvfølgelig stræbe efter at få vaccineret alle, siger han.

78.856 borgere har fået opfrisket coronavaccinen ved at få et tredje vaccinestik.