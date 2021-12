Yderligere 4325 personer er bekræftet smittet med corona

For syvende dag i træk er der registreret over 4000 nye tilfælde af covid-19.

Yderligere 4325 personer er bekræftet smittet med coronavirus, viser lørdagens smittetal fra Statens Serum Institut (SSI).

En af dagene - onsdag 1. december - var der 5120 nye coronatilfælde, hvilket er det hidtil højeste for et døgn under epidemien.

Eskild Petersen, professor emeritus i infektionssygdom ved Aarhus Universitet, ser små tegn på, at de seneste coronatiltag virker.

Der er blandt andet i dagligvarebutikker blevet indført krav om mundbind, og der kræves et gyldigt coronapas flere steder i samfundet.

Mundbind er kommet tilbage i dele af samfundet. Snart ved vi ifølge professor emeritus, om effekten af det og andre tiltag kan ses i de daglige smittetal. (Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

- Om det er rigtigt, at vi ser ud til at få en lille smule kontrol, vil vise sig de næste ti dage. Det er for tidligt at være sikker på, om de har en effekt, men jeg tror det, siger Eskild Petersen.

Han ser dog med bekymring på den nye Omikron-variant, som der er registreret 18 tilfælde af i Danmark.

- Seks er uden rejsehistorik, så der er en lokal, begrænset smitte i Danmark. Vi kan nok ikke bremse den, da den er meget smitsom, vurderer han.

Der indgår svar fra knap 197.000 PCR-prøver i lørdagens opgørelse. Det svarer til, at 2,2 procent af dem har været positive for covid-19.

Tallet kendes også som positivprocenten. Siden slutningen af oktober har det dagligt været over to procent flere gange.

Derudover er der også kommet svar på 238.634 lyntest. De positive tilfælde indgår dog ikke i smittetallet på grund af usikkerhed.

Der er sket 94 nye indlæggelser af smittede med covid-19 på landets hospitaler.

Det samlede antal indlagte i Danmark med covid-19 falder dog med 15 til i alt 434. Det skyldes, at der også er sket udskrivelser.

58 af dem er indlagt på intensivafdelinger, og 35 ligger her i respirator. Det er en og tre flere end et døgn tidligere.

Derudover er 12 smittede afgået ved døden. Det vides ikke, om de var indlagt, og om det har påvirket indlæggelsestallet.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning skrider fortsat frem.

Der er givet yderligere knap 34.000 stik siden den seneste opgørelse. Af dem er cirka tre ud af fire danskernes tredje stik.

Det kaldes også et boosterstik og gives for at booste effekten af vaccinen.

78,1 procent af befolkningen er færdigvaccineret mod covid-19. 16 procent er revaccineret.