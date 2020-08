Yderligere 77 er testet positive for corona i Danmark

Det seneste døgn er der blevet registreret 77 nye smittede med coronavirus i Danmark.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut tirsdag.

Dermed er i alt 14.073 personer blevet konstateret smittet med coronavirus i Danmark, siden virussen brød ud.

Antallet af indlagte med coronavirus ligger tirsdag stabilt på 24.

Tre af de indlagte patienter ligger på intensivafdeling, hvilket er en stigning på en siden mandag. To coronapatienter ligger i respirator.

Der er i løbet af det seneste døgn ikke registreret nye dødsfald blandt de smittede coronapatienter.

Siden coronapandemiens start er i alt 616 personer blevet registreret døde med corona i Danmark.

Ifølge Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, er tallene fortsat relativt stabile i Danmark.

- Men tallene er steget lidt her den seneste uges tid i forhold til tidligere. Det skyldes blandt andet et 'hotspot' i Ringsted, siger han med henvisning til smitteudbruddet på et slagteri i Ringsted.

- Men der er ikke en bred smittespredning i landet, og antallet af indlagte er stadigvæk lavt.

Danmark er kommet over den første bølge af epidemien, og 'vi befinder os stadig nede i bølgedalen', vurderer Jens Lundgren.

- Men hvordan det vil forløbe i august, september og oktober, kan vi ikke aflæse af de nuværende tal. Det er der andre faktorer, der kommer til at afgøre, siger han.

Denne uge vender mange tilbage på arbejde efter sommerferien. Og mandag vender skolebørn over hele landet tilbage til skolebænken.

I den forbindelse er det vigtigt fortsat at huske på at overholde myndighedernes retningslinjer, påpeger Jens Lundgren.

- Vi skal være opmærksomme på, at virus fortsat er i befolkningen, og at smitten derfor igen kan blusse op relativt hurtigt, siger han.

- Vi skal holde fast i og lytte til myndighedernes gode råd. Der er ikke nogen ny mirakelkur. Så det er de samme retningslinjer, vi skal overholde, som vi har gjort det seneste halve år.