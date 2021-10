Yderligere 789 personer testet positive for coronavirus

Yderligere 789 personer er konstateret smittede med coronavirus i Danmark det seneste døgn.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De nye smittetilfælde er det højeste på et døgn siden 1. september. Her blev 825 personer konstateret smittede.

I september og begyndelsen af oktober er der blevet registreret mellem 250 og 700 smittede dagligt.

Om det er den forventede stigning, som myndighederne regner med henover vinteren, der begynder nu, er for tidligt at sige.

Selv om coronarestriktionerne er fjernet, og samfundet er genåbnet, bliver der fortsat både testet og vaccineret. Onsdag er 4.391.194 personer nu færdigvaccinerede. Det svarer til 74,9 procent af befolkningen. (Arkivfoto). Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det mener Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

- Overordnet ser det fint og stabilt ud, og jeg synes, at vi har god styr på epidemien.

- Det er svært at sige, om det her er et udsving, eller om det er begyndelsen til noget større. Om nogle dage ved vi, om vi kan se en trend, siger han.

De 789 tilfælde er fundet blandt 55.036 PCR-test. Det er dem, hvor man podes i svælget.

Antallet af PCR-test er ligeledes højere, end det har været den seneste tid.

Sidste gang, der blev foretaget over 50.000 PCR-test på et døgn, var 14. september.

Onsdagens smittetal resulterer i en positivprocent på 1,43. Positivprocenten er et mål for, hvor stor en andel af de prøver, der er kommet svar på, som har været positive for covid-19.

Tirsdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at kontakttallet i denne uge er beregnet til 1,0.

Det er det samme som i sidste uge, og det betyder i grove træk, at ti smittede med coronavirus i gennemsnit vurderes at smitte ti andre - og at epidemien er på et stabilt niveau, hvor den hverken vokser eller skrumper.

Men Heunicke pegede samtidig på andre tal som positivprocenten, der indikerer, at epidemien er i vækst.

Han henviste til, at andelen af positive prøver i de daglige coronatest er gået fra 0,9 for tre uger siden til nu at være 1,6 procent.

Det samlede antal indlagte med coronavirus er i den nye opgørelse onsdag steget med to personer. I alt 91 personer er onsdag indlagt på landets hospitaler.

Ifølge Christian Wamberg fylder corona ikke meget længere på de danske hospitaler.

- Vi forventer dog en stigning i indlagte. Vi forventer at komme til at se dem, der ikke er vaccinerede, på hospitalerne. Det er også de uvaccinerede, yngre mennesker under 50 år, vi ser nu, forklarer han.

Der er ingen nye coronarelaterede dødsfald.

I Danmark er 4.391.194 personer nu færdigvaccinerede. Det svarer til 74,9 procent af befolkningen.