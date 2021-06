Yderligere genåbning bekymrer ekspert: Vent to uger!

Kan politikerne udskyde en yderligere genåbning af samfundet i blot et par uger, vil risikoen for en tredje bølge være voldsomt reduceret, lyder det fra en epidemiolog

Der er udsigt til, at flere coronarestriktioner i den nærmeste fremtid enten lempes eller droppes helt.

Det er der bred enighed om blandt en række partier forud for onsdagens forhandlinger på Christiansborg om en yderligere genåbning af samfundet.

Her er især længere åbningstider for barer og restauranter, mindre brug af mundbind og coronapas samt flere EM-tilskuere på programmet.

Men selvom Danmark snart er forbi den ofte nævnte særlige milepæl, hvor alle over 50 er færdigvaccineret, skal de passe på med at åbne for meget på én gang, mener ekspert.

Ikke i mål

Går man all in og fjerner kravet om brug af mundbind, dropper coronapasset og lader barer holde åbent til langt ud på natten, stirrer man nemlig direkte ind i en tredje bølge, advarer Lone Simonsen, der er epidemiolog ved Roskilde Universitet:

- Dropper vi restriktioner og vores teststrategi, kan kontakttallet stige til 1,4, hvor vi så risikerer at få 50.000 nye smittetilfælde og 1000 nyindlæggelser om ugen. Det er ikke helt skørt.

Der er i første omgang kun lagt op til lempelser af flere restriktioner, men det skal man også være forsigtig med, lyder det fra Lone Simonsen.

- For mig hænger det hele sammen. Genåbner man så meget nu her, at der faktisk kommer en stigning i antallet af smittede, er det jo ikke sådan, at vi har pandemien bag os. Derfor er mit budskab, at kan vi vente bare to uger til slutningen af juni med at lempe restriktionerne, kan vi helt undgå en tredje bølge, fordi risikoen for, at den kommer, falder voldsomt uge for uge, i takt med at folk bliver vaccineret.

- Men kan man ikke eksempelvis allerede nu fjerne kravet om mundbind på landets plejehjem, hvor 95 procent er færdigvaccineret?

- Effekten af mundbind er meget svær at måle, men jeg vil skyde på, at brugen af mundbind har haft en betydelig virkning. På plejehjem er de ældre nu vaccinerede, og der er god virkning af dem. Hvis de ansatte også er vaccinerede, er risikoen også formindsket, så det er nok fint at droppe maskerne på landets plejehjem, svarer Lone Simonsen.

Ifølge en professor kan brugen af mundbind snart udfases. Det kan ske i supermarkederne fra 1. juli. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos, Syddansk Universitet, peger ellers på, at man snart kan vinke farvel til mundbindet herhjemme.

- Det første sted, vi kan lægge mundbindene, er i forretninger og supermarkeder, hvor vi går på indkøb.

- Der tror jeg godt, vi kan fjerne dem på denne her side af sommerferien - omkring 1. juli, siger han.

Omkring den dato peger Statens Serum Institut i et notat onsdag også på, at smittetallene vil falde markant. Det er dog vigtigt, at den omfattende teststrategi fastholdes i den kommende tid, lyder det.

Onsdag oplyser sundhedsminister Magnus Heuncke desuden, at kontaktallet er 0,8, hvilket betyder, at epidemien er aftagende i Danmark.