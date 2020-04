Yderligere ni personer døde med coronavirus i Danmark

Yderligere ni personer i Danmark har mistet livet, efter at de er blevet smittet med coronavirus.

I alt er 364 personer døde. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Søndag var tallet 355.

Det vides ikke med sikkerhed, om coronavirusset har været årsagen til, at de har mistet livet. Alle, der dør inden for 60 dage efter at være testet positiv for coronavirus, tæller med i statistikken.

Tallene for antallet af indlæggelser er faldet over den seneste uge. Fra søndag til mandag, er tallet vokset en smule. Mandag er 336 personer indlagte med coronavirus. Dagen før var det 319.

72 personer er i respirator, hvilket er én færre i forhold til søndagens opdatering.