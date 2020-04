Yderligere otte coronasmittede døde på et døgn i Danmark

Det seneste døgn har otte mennesker mistet livet med coronavirus. Dermed har 187 personer mistet livet, siden virussen brød ud i Danmark.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Det skal dog understreges, at coronavirus ikke nødvendigvis er dødsårsagen. For at et dødsfald indgår i statistikken, skal den smittede person have mistet livet, senest 30 dage efter at personen blev testet positiv.

Samtidig viser de nye tal, at antallet af indlagte er faldet fra 504 til 503 mennesker, mens 139 mennesker er på en intensiv afdeling. Søndag var det til 144.