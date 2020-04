Yderligere seks personer er indlagt med coronavirus

Antallet af indlagte med coronavirus er onsdag steget til 535 personer. Tirsdag var tallet 529.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Af de 535 personer er 146 personer indlagt på intensiv afdeling. Det er én person mere end tirsdag.

Til gengæld er antallet af personer, der er så syge, at de ligger i respirator, faldet fra 131 til 129 personer.

Opdateringen af tallene er foretaget onsdag middag.

Der foreligger ikke noget nyt om antallet af døde. Det blev senest oplyst tirsdag eftermiddag, at 90 personer er døde, efter at de inden for 60 dage var påvist smittet med coronavirus.