Yderligere ti danskere hentes til Danmark fra Kina

Ti danskere skal hentes til Danmark fra Hubei-provinsen i Kina med et fransk fly. De ventes at ankomme i Danmark til søndag.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde fredag eftermiddag.

Samtidig er de første fire danskere, der er blevet evakueret fra Kina grundet coronavirus, netop ankommet fredag eftermiddag i Madrid. Det drejer sig om to dansk-kinesiske par – begge fra Sjælland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) holder pressemøde om fælles evakuering fra Kina i forbindelse med corona-virussen. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Herfra vil de blive transporteret i Forsvarets fly til Roskilde Lufthavn. De første ventes at være på dansk jord i aften.

- De vil (i Madrid, red.) blive modtaget af den danske ambassade og blive hjulpet om bord på Forsvarets fly til Danmark, siger Jeppe Kofod.

Tidligere har der været tale om, at fire skulle evakueres i første omgang og 11 personer i anden omgang. Det er uvist, hvorfor der er en mindre, der skal evakueres.

Udenrigsministeriet råder danske rejsende til at være ekstra forsigtige i hele Kina, og det fraråder alle rejser til provinsen Hubei.

Det fastholdes, fortæller Jeppe Kofod.

- Vi fastholder det nuværende niveau, men rejsevejledningen vil blive opdateret med vigtig information for danskere, som opholder sig i Kina, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Danske passagerer forlader flyet, der ankommer til Storbritannien fra Wuhan i Kina. Foto: Ben Bircall/Ritzau Scanpix

Risikovurdering

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, har tidligere fortalt, at der i Roskilde vil blive foretaget en risikovurdering af de borgere, som kommer. Men styrelsen forventer, at danskerne er raske.

Skulle en af dem mod forventning udvise symptomer på smitte med coronavirus, vil vedkommende blive transporteret til højisolation på Hvidovre Hospital.

Coronavirusset har sit epicenter i den kinesiske storby Wuhan, der ligger i Hubei-provinsen. I alt har virusset spredt sig til over 20 lande.

Flere end 200 personer er døde af virusset.