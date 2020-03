Yderligere to coronasmittede danskere er døde

Seks personer smittet med coronavirus i Danmark er døde.

Det fremgår af en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen torsdag formiddag.

Dermed stiger antallet af døde med to personer fra fire onsdag til seks torsdag.

I alt er 1132 personer konstateret smittet med corona i Danmark. Da ikke alle symptomer testes, og regeringen har ændret teststrategi flere gange, regnes der med et betydeligt mørketal, understreger Statens Serum Institut.

129 danskere er indlagt, herunder 24 på intensiv og 18 i respirator.

Af de danske smittetilfælde er størstedelen mænd. De fleste smittede er mellem 40 og 49 år, fremgår det af pressemeddelsen.

Tidligere torsdag var transportminister Benny Engelbrecht (S) ude med en opfordring til ældre danskere, der som bekendt er i risikogruppen.

De ældre skal så vidt muligt undgå offentlig transport for at undgå at blive smittet med den dødelige virus.

- Vi står i en alvorlig situation, hvor vi desværre har set flere ældre borgere blive hårdt ramt af coronavirus. Ældre kan mindske risikoen for at blive smittet ved at undgå bus, tog og metro, lyder det fra Benny Engelbrecht.

