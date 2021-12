Yderligere to mindesmærker for massakre er fjernet i Hongkong

Yderligere to universiteter i Hongkong har fredag fjernet offentlige monumenter til minde om protesterne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989, hvor det kinesiske militær slog hårdt ned på demonstranter, som krævede reformer og mere demokrati.

Det sker, efter at en omstridt skulptur lavet af den danske kunstner Jens Galschiøt natten til torsdag blev fjernet fra sin plads på Hongkongs Universitet.

Ved Hongkongs Kinesiske Universitet blev statuen 'Demokratiets gudinde' fjernet af arbejdsmænd før daggry fredag lokal tid.

I en meddelelse bekræfter universitet, at 'den uautoriserede statue' er blevet fjernet.

Desuden har Lingnan Universitet fredag ligeledes fjernet et kunstværk til minde om ofrene for de blodige begivenheder i 1989.

Det rapporterer lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Felix Chow, der er tidligere studerende på det Kinesiske Universitet og nu medlem af et lokalt byråd i Hongkong, er bestyrtet over universitets beslutning.

- Statuen er et symbol på akademisk frihed. Det får folk til at tvivle på, om universitetet stadig er garant for frihed på området, samt at folk kan tale frit, siger han til Reuters.

Torsdag blev skulpturen 'Skammens søjle' af Jens Galschiøt fjernet fra sin mangeårige plads ved Hongkongs Universitet.

Den otte meter høje skulptur forestiller en række forvredne kroppe stablet oven på hinanden og er opført til minde om ofrene under protesterne i Beijing for 32 år siden.

Adskillige fortalere for øget demokrati i Kina blev dræbt under de blodige demonstrationer, og emnet er særdeles betændt i Kina.

Ifølge Jens Galschiøt har universitetet dermed sendt et klart signal til de studerende om, at man ikke må nævne massakren på Den Himmelske Freds Plads.

- De sender et signal til de studerende om, at det er slut med demokratibevægelsen, og at det er slut med ytringsfriheden i Hongkong, sagde han torsdag til Ritzau.

Nathan Law, tidligere prodemokratisk politiker i Hongkong, som i 2020 flygtede til Storbritannien, mener, at statuen vil blive husket af byens befolkning.

- 'Skammens søjle' er fjernet, men hukommelsen lever. Vi skal huske, hvad der skete 4. juni 1989, Tiananmen-Massakren, skrev han i et tweet torsdag.

Kina har de seneste år gradvist øget sin indflydelse i Hongkong. Blandt andet bruges en ny sikkerhedslov ifølge aktivister og flere vestlige regeringer til at lukke munden på Kina-kritiske hongkongere.