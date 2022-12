Yderst sjældent fund gjort i Danmark: Nu er den udstillet

Jyllandsakvariet i Thyborøn kan ikke få armene ned i disse dage. De har nemlig fået indleveret en meget sjælden krabbeart.

Det sker, efter en fisker fandt den ved et uheld på stranden.

Det skriver TV Midt Vest.

Michael Madsen, der er indehaver af Jyllandsakvariet, er meget glad.

- Jeg synes altid, det er spændende, når vi får noget ind, der er rigtig sjældent. Og også det at vi har muligheden for endda at vise den frem levende for de gæster, der kommer her, siger Michael Madsen til TV Midt Vest.

'Djævlekrabbe'

Faktisk er krabben så sjælden, at den endnu ikke har et dansk navn.

Den refereres dog til som 'djævlekrabbe' eller 'fløjlskrabbe'.

De tilnavne stammer fra henholdsvis krabbens aggressivitet samt dens bløde skjold.

Derudover er den meget hurtig og adræt, har lyserøde øjne og tilhører arten svømmekrabber.

Og krabbens natur sætter også personalet ved akvariet på prøve. Den prøver nemlig at stikke af, og derfor har de været nødt til at dække af i toppen af krabbens akvarium.

Det betyder også, at personalet er nødt til at holde krabben med en tang, når der er behov for at flytte rundt på den.

