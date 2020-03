Yngre Læger: - Bliv hjemme for vores skyld

Organisationen har delt et billede, hvor budskabet ikke er til at tage fejl af

Ingen kan længere være i tvivl om, at en af de bedste måder at stoppe spredningen af corona er at blive hjemme.

Alligevel har interesseorganisationen Yngre Lægers medlemmer fundet på en måde at komme med et opråb til alle om, at man for deres skyld skal blive indendørs.

En idé som de, ifølge organisationen, har fået fra udlandet, hvor flere har gjort det samme.

De deler budskabet med et billede på det sociale medie Facebook.

Dronningen var klar i spyttet, da hun talte til nationen: Bliv hjemme. Video: DR

I opslaget fortæller Jakob Friis Schmidt, der til daglig er speciallæge i anæstesi, om billedet.

'Vi kommer til at lide store afsavn - helt sikkert. Og ja, vi har en meget svær og sågar risikofyldt rolle, da vi som sundhedspersonale befinder os lige midt i pandemien'.

'Men vi løfter meget gerne den samfundsopgave. Til gengæld vil vi meget gerne have, at befolkningen gør os den tjeneste, at de bliver hjemme, så vi ikke får italienske tilstande'.

For ham og de andre læger på billedet, er det vigtigste, at folk nu lytter efter og holder sig væk fra hinanden, så smittekæden kan blive brudt, som Sundhedsmyndighederne anbefaler.

' Nogle kalder os helte, men det er slet ikke der, vi er. Vi kommer til at lide store afsavn - helt sikkert. Og ja, vi har en meget svær og sågar risikofyldt rolle, da vi som sundhedspersonale befinder os lige midt i pandemien. Men vi løfter meget gerne den samfundsopgave'.

'Til gengæld vil vi meget gerne have, at befolkningen gør os den tjeneste, at de bliver hjemme, så vi ikke får italienske tilstande. Det må I meget gerne gøre til gengæld for det arbejde, vi gør. Det er vores budskab med billedet'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Yngre Læger og har fået tilladelse til at bruge billedet og opslaget.

Opråbet kommer efter de nye tiltag fra regeringen om, at man ikke må samles over ti personer hverken inde eller ude, mens krisen står på.

Der er i skrivende stund 186 danskere indlagt med coronavirus, 37 af dem er på intensiv.