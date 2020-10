YouSee-boss beroliger: Vi reddede jer fra større regning

YouSee kunne have hævet priserne endnu mere, lyder det fra tv-bossen i et interview

Onsdag modtog en million danskere et brev fra YouSee, hvori der står, at tv-giganten fra årsskiftet igen hæver priserne på deres mest populære tv-pakker med mellem 10 og 40 kr.

Men faktisk kunne den prisstigning have været højere end det.

Sådan lyder det fra YouSee-direktøren Jacob Mortensen i et interview med Ekstra Bladet.

- Priserne på tv-kanaler stiger, fordi sports- og ophavsrettigheder stiger. Derfor er vi tvunget til at hæve vores priser, siger han.

- Ingen byder det her velkomment. Derfor forsøger vi at lave justeringer på tv-pakkerne, så prisstigningerne bliver så lave som muligt. Derfor prøver vi at tage noget af det indhold ud, der ikke bliver brugt så meget, men koster mange penge. Det er grunden til, at radiokanaler og Ekstrakanalen forsvinder, siger Jacob Mortensen.

Radio og Ekstrakanal forsvinder

Ud over radiokanalerne og Ekstrakanalen forsvinder også Disney XD, der lukker og erstattes med børnekanalen Nick Toons.

- Kan du forstå, at kunderne har svært ved at forstå logikken i, at produktet bliver ringere, mens prisen stiger?

- Jeg har fuld respekt for kundernes holdning. Ingen har bedt om prisændringer, eller at indholdet bliver taget ud af pakkerne. Men det er en naturlig reaktion på det, der sker i markedet. Vi prøver at forklare ændringerne, så godt vi kan.

Kundeflugt

De seneste år er kunderne flygtet fra YouSee, og i første andel af 2020 har kundeflugten været rekord-stor.

I 2014 var der 1,4 millioner betalende YouSee-kunder. Tal for første halvdel af 2020 viser, at der i august var 1.069.000 kunder. Alene i første halvdel af 2020 har mere end 100.000 kunder forladt butikken.

Det er sket i kølvandet på, at YouSee som konsekvens af tv-krigen med Discovery siden årsskiftet har været forhindret i at udbyde kanaler som Kanal 5, 6'eren, Canal 9 og Eurosport.

Så meget er priserne steget YouSee har i løbet af de seneste år ændret meget i produktstrukturen for tv-pakkerne, hvorfor det kan være svært at sammenligne priserne direkte. Men prissamenligningstjenesten Samlino.dk har på Ekstra Bladets foranledning gjort forsøget, og den viser, at det er blevet markant dyrere at være YouSee-kunde i løbet af de sidste fem år. Grundpakke: 2015-pris: 229,-

2020-pris: 299,- (dvs +70/md, 840/år, +31%)

2021-pris: 309,- (dvs. +80/md, 960/år, +35%) Mellempakke: 2015-pris: 409,-

2020-pris: 529,- (dvs +120/md, 1440/år, +29%) [Som "Bland selv 20"]

2021-pris: 559,- (dvs +150/md, 1800/år, +37%) [Som "Bland selv 20"] Fuldpakke: 2015-pris: 509,-

2020-pris: 579,- (dvs +70/md, 840/år, +14%) [Som "Bland selv 36"]

2021-pris: 619,- (dvs +110/md, 1320/år, +22%) [Som "Bland selv 36"] Kilde: Samlino.dk

Ingen frygt for lukning

- I 2014 havde i 1,4 millioner kunder. Alene i år har I tabt 100.000 kunder og har ifølge de seneste offentligt tilgængelige tal nu lige over en million kunder. Hvor længe kan I holde skuden flydende, før I må lukke YouSee?

- Der er ingen planer om at lukke YouSee. De er klart, at det, vi kan se - og det er noget, der har været undervejs i længere tid - er, at vores medieforbrug har ændret sig. Der er færre husstande i dag end tidligere, der har en betalings-tv-løsning.

- Nogle vil fortsat have tv, mens andre gerne vil kombinere tv og streaming med blandt andet Netflix, siger Jacob Mortensen, der samtidig forklarer, at fremtiden ligger i mere streamingbaserede løsninger fra YouSee.

