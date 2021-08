YouSee-direktør færdig

TV-giganten YouSee skal have ny direktør, efter Jacob Mortensen har valgt at fratræde sin stilling efter 13 hos TDC og YouSee.

Det oplyser de i en meddelelse til pressen.

Den nye mand i spidsen for den udskældte udbyder bliver Christian Morgan.

- YouSees produkter er på mange måder best-in-class, men vi tilbyder ikke altid den gode digitale kundeoplevelse, som vores kunder fortjener. Derfor vil vi fremskynde vores kommercielle og teknologiske transformation for at sikre, at vi leverer.

- Christian Morgan brænder for vores forretning, og jeg er overbevist om, at han er den rigtige til at hjælpe med at opbygge et endnu stærkere YouSee-tilbud til vores kunder, siger Jon James, CEO i Nuuday.

Hovedpersonen selv ser frem til sin nye rolle.

- Jeg ser frem til min nye rolle, hvor jeg sammen med resten af mit ledelsesteam vil transformere vores kunders oplevelse af vores produkter. Jeg er begejstret for at drive denne transformation, som skal sikre, at YouSee fortsat er førende på det danske marked og kan tilbyde innovative produkter og konsekvent levere fremragende kundeoplevelser, siger Christian Morgan.

Udbyderen har det seneste år fået massiv kritik efter flere prisstigninger på især tv-kanaler. Samtidig betød slagsmålet med Discovery Networks også, at det var slut med blandt andre Canal 9, Kanal 5 og 6'eren hos YouSee.

Det mødte stor kritik, at kunderne nu gik glip af Superliga-fodbold, landskampe og alverdens andre programmer.