YouSee i dramatisk tv-krig: 'De bliver til NoSee'

Hvis du elsker Christian Eriksen, søndagsbold på dit lokale Superliga-stadion og de danske farver i OL, så er der skidt nyt.

YouSee har netop meldt ud, at Discovery Networks' kanaler ikke længere vil være en del af YouSees pakkeløsninger.

De skal derimod være en del af tv-gigantens bland selv-univers, hvis de altså kan blive enige om en aftale. Og den udmelding overrasker Discovery Networks' direktør, Christian Kemp.

'Det her kommer som en stor overraskelse for os. I modsætning til, hvad TDC har sagt, så har de ikke været engageret i en reel forhandling med Discovery, og de har ikke informeret os om den her udmelding.'

'Så vi er, og der trot jeg, at mange danske forbrugere også er, meget overraskede over deres beslutning om at stoppe distributionen af vores indhold – som repræsenterer 20 % af det kommercielle marked i Danmark. Kun en aktør med så dominerende en position reagerer på den her måde uden at tage hensyn til sine kunder' skriver Christan Kemp i en skriftlig udtalelse til Ekstra Bladet.

Og i sidste ende går det ud over kunderne, der nu får sværere ved at få adgang til Superligaen, herrelandsholdets kvalifikationskampe, Europa League, OL til næste år og adskillige serier.

Discovery Networks' kanaler består af Kanal 5, Kanal 5, 6'eren, Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, TLC, Animal Planet og Discovery Science.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: YouSee

Kunderne betaler

Det bliver dog ikke helt umuligt at tilgå kanalerne, hvis man har YouSee.

Men du skal til lommerne.

Hvis de kan blive enige om en løsning, så ender Discovery Networks' kanaler i bland selv-afdelingen, hvor kunderne køber sig til et antal point, som kan bruges på streamingtjenester og tv-kanaler.

'Det vil være meget uheldigt for mange kunder hos TDC og YouSee, når YouSee bliver til NoSee. Men det danske medielandskab er i forandring, og heldigvis har vi en lang række stærke distributionspartnere på det danske marked, der sætter pris på sine kunder og partnere' skriver Christan Kemp til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra YouSee, men til Mediawatch fortæller direktør for YouSee Jacob Mortensen om planerne.

- De tre pakker - grundpakken, mellempakken og fuldpakken - laver vi ændringer i. Det gør vi, fordi vi ser på, hvad der bliver efterspurgt, og vi ændrer nu for at sikre, at det mest populære indhold kommer bredest muligt ud, siger han.

Helt konkret ryger Kanal 5 ud af grundpakken, mens TV2 Charlie kommer ind. Derudover bliver TV3 Sport, TV3 Max, Viasat Ultra HD og TV2 Sport en del af mellempakken, mens filmkanaler fra Viasat og C More bliver en del af fuldpakken.

Ud ryger alle Discovery Networks' kanaler.