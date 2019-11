YouSee: Ingen aftale med Discovery

Fra 1. januar kan kunder hos YouSee ikke længere se Discovery's kanaler.

Det skyldes at de to selskaber ikke har kunnet komme frem til en aftale.

Det oplyser YouSee i en pressemeddelelse.

De to selskaber har ligget i krig, siden YouSee tidligere på efteråret meldte ud, at de ikke længere ville have Discovery's kanaler - Kanal 5, Kanal 6, 9'eren, Eurosport 1 og Eurosport 2 - som en del af deres tv-pakker.

I stedet ville YouSee tilbyde sine kunder, at man kunne tilføje kanalerne som en del af bland-selv løsninger.

Den idé var Discovery dog ikke med på, og de to selskaber har altså ikke kunnet blive enige om en model for et fremtidigt samarbejde.

Derfor er det nu slut med blandt andet at se fodboldlandsholdets kampe på Kanal 5 for YouSee-kunder fra årsskiftet.

Vil undgå prisstigninger

Ifølge YouSee har der i forhandlingerne været arbejdet med flere modeller, blandt andet hvor netop Kanal 5 kunne være en del af kanalpakkerne.

Men blandt andet økonomien har tilsyneladende været en hindring for at nå en aftale. Således lyder det fra YouSee, at man ikke er interesseret i at hæve priserne for tv-pakkerne, selvom kanalejerne 'hvert år forventer højere betaling for deres kanaler'.

Ifølge YouSee har det ført til en 'negativ spiral af prisstigninger og kundeafgang'.

- . Selvom mange tv-kanaler har færre seere end tidligere, bliver de fortsat dyrere for os distributører. Derfor bliver det endnu vigtigere at sammensætte de faste pakker, så pris og indhold afspejler tv-seernes reelle efterspørgsel. Vores kunder bør grundlæggende betale for det de ser – specielt i et tv-marked, hvor kunderne i stigende grad ønsker selv at vælge deres indhold. Det skal vores tv og streaming-produkter afspejle, siger YouSee-direktør Jacob Mortensen i pressemeddelelsen.

Fra YouSees side er der dog ikke tale om, at man smækker med døren, forsikrer han. YouSee er dog tilsyneladende stadig ikke indstillet på at vende tilbage til den tidligere løsning med mange Discovery-kanaler som en del af faste tv-pakker.

- Vi har haft et langvarigt samarbejde med Discovery Networks, og det ønsker vi fortsat at have. Vi har mange kunder, der sætter stor pris på Discovery Networks’ indhold, og vi ønsker fortsat at lave en aftale, hvor alle Discovery Networks’ kanaler er tilgængelige i Bland Selv, og hvor landsholdets kvalifikationskampe fortsat er en del af alle vores tv-pakker, lyder det.

