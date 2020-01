YouSee-kaos: - Vi ved stadig ikke, hvornår det er løst

Den skrækkelige start på 2020 ser ud til at fortsætte lidt endnu for YouSee.

Fredag morgen har tv-giganten nemlig endnu ikke fået løst de tekniske problemer i bland selv-afdelingen, som gør, at op mod 250.000 bland selv-kunder stadigvæk ikke kan til- og fravælge bland selv-kanalerne.

- Vi kan stadigvæk ikke sige så meget andet end at der stadigvæk er et problem, siger kommunikationsrådgiver hos YouSee Niels Nørgaard til Ekstra Bladet fredag morgen.

- Vi har ikke funktionen til at til- og fravælge bland selv-kanalerne endnu. Vi anerkender med fulde, at det her er en funktion, som kunderne skal kunne gøre brug af. Vi har ikke noget tidshorisont for, hvornår det er oppe og køre igen, uddyber YouSees direktør, Jacob Mortensen, over for Ekstra Bladet.

Problemet opstod 1. januar, hvor en teknisk fejl betød, at de 250.000 bland selv-kunder ikke kunne se deres udvalgte bland selv-kanaler, selvom YouSee ellers havde varslet, at dette var muligt fra 2020.

Utålmodige kunder

Og kunderne er langt fra tilfredse med YouSee. Faktisk er tålmodigheden ved at være opbrugt for mange, og derfor er YouSees Facebook-side stadigvæk spækket med negative kommentarer.

'Hvornår får I styr på bland selv? Det er sgu godt nok dårlig stil!!!!'

Skriver Kenneth Sambleben blandt andet på tv-gigantens Facebook-side.

Forstår kunderne

Hos YouSee forstår man godt kundernes store utilfredshed og ikke mindst utålmodighed. De lover dog, at de gør alt, hvad der står i deres magt for at få problemet løst hurtigst muligt.

- Vi forstår fuldt ud frustrationen hos kunderne, når man gerne vil skifte nogle kanaler ud, når der er kommet nogle nye ind, så vi knokler for at få det til at virke. Vi arbejder på det dag og nat for at få det op og køre igen.

YouSee ved altså endnu ikke, hvornår problemet vil være løst, selvom de tidligere har meldt ud, at de forventede at have problemet løst i løbet af fredag.