YouSee-kunder ramt af stort TDC-nedbrud

YouSee-kunder kan have problemer med at foretage og modtage opkald, skriver selskabet

YouSee er torsdag ramt af nedbrud. Det skyldes en landsdækkende mobiltelefoni-fejl hos TDC.

Nedbruddet kan potentielt ramme mange danskere, idet YouSee har i omegnen af tre millioner mobilkunder.

Kender ikke årsag

Ekstra Bladet har været i kontakt med YouSees presseafdeling, der klokken 12.35 oplyser, at de først lige er blevet bekendt med problemet, og at de på nuværende tidspunkt ikke kender årsagen.

- Det er rigtigt, at vi oplever problemer med TDC's telefoni-netværk. Vi er i gang med at identificere og løse problemet, lyder det fra afdelingen.

Da YouSee endnu ikke har identificeret den konkrete fejl, kan de heller ikke oplyse, hvornår den forventes at være rettet.

- Vi beklager mange gange over for dem, der er berørt af problemet, og vi arbejder på højtryk på at løse det, lyder det til Ekstra Bladet.

Kan ikke ringe til smitteopsporingen

Fejlen betyder blandt andet, at det torsdag eftermiddag ikke er muligt at ringe til smitteopsporingen, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Det er heller ikke muligt at ringe hverken til eller fra styrelsen.

Flere danskere har kontaktet Ekstra Bladet for at berette om problemet. Det gælder også bankkunder, der ikke er i stand til at komme i kontakt med deres bank.

Nordea skriver på deres Facebook-side, at de oplever udfordringer med telefonisk kontakt.