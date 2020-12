YouSee-kunder raser: Kom ind i kampen!

Opdatering: Ifølge presseansvarlig i Nuuday Mai-Britt Noe virker musik-app'en nu igen for alle undtagen dem, der bruger Sonos.

Nytårsaften er YouSee ramt af nedbrud i deres musik-app. Det bekræfter presseansvarlig i Nuuday Mai-Britt Noe over for Ekstra Bladet.

- Vi har desværre nogle udfordringer med musik-app'en her til aften. Så vidt jeg er orienteret, er det kun musik-appen, som er ramt, og jeg ved ikke, hvor mange brugere der er påvirket, fortæller Mai-Britt Noe.

- Vi er i fuld gang med at få rettet fejlen og beklager meget.

Rasende kunder

På Facebook udtrykker flere danskere deres utilfredshed med YouTube på tjenestens side.

'Koooooom nuuuuu ind i kampen Yousee!! Vi vil gerne høre musik!' skriver en bruger eksempelvis.

'Har længe overvejet at skifte udbyder, og med endnu et udfald fra YouSee på en aften hvor musik er i højsædet, så var det dråben der fik mig til at gå seriøst ud og kigge efter alternativer....,' skriver en anden.

Det er anden gang i dag, YouSee oplever store problemer. Torsdag morgen og hele formiddagen blev Ekstra Bladets tip-indbakke ligeledes fyldt med henvendelser fra læsere, der ikke kunne få deres YouSee-tv-bokse til at virke.

