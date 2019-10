YouSee nægter at give op

Til trods for at have opsagt deres aftale med Discovery Networks håber YouSee stadig på at kunne lave en aftale

TV-krigen mellem YouSee og Discovery Networks kører videre. Tirsdag morgen kunne Discovery fortælle, at YouSee har opsagt det eksisterende samarbejde ved årets udgang.

En opsigelse af aftalen kunne tolkes som om, at parterne har opgivet at lave en aftale. Men det er ikke helt tilfældet for parten. der lige har indleveret opsigelsen.

- Det er standard procedure for os. Vi har opsagt en aftale med henblik på at lave en ny. For vi håber fortsat på at kunne tilbyde vores kunder Discoverys kanaler, siger YouSee-direktør Jacob Mortensen.

Den opsagte aftale havde også udløb ved årets udgang, hvorfor det ikke stiller YouSees kunder anderledes end, før aftalen blev opsagt.

Ingen nye priser

Udsigten til fraværet af Discoverys kanaler, får flere kunder til at spørge på Facebook, om tv-pakkerne nu bliver billigere.

- Der, hvor der er rigtigt mange kunder, der kan spare penge. Det er i forhold til den øgede valgfrihed med bland-selv. Flere kunder kunne nøjes med en mindre pakke og så tilkøbe de kanaler de ønsker.

- Men hvis I ikke får en aftale på plads, vil jeres kunder ikke kunne se nogen Discovery-kanaler, hvorfor skal de så blive hos jer?

- Det er vores klare ambition, at vi har det indhold, som vores kunder vil se. Derfor er det i alles interesse, at vi finder en løsning på det her i fællesskab. Vi håber stadig på at lave en aftale med Discovery.

Bland-selv

Det store stridspunkt er, at YouSee fremover vil hive Discoverys kanaler ud af de faste tv-pakker og i stedet tilbyde en bland-selv løsning, hvor kunder fremover skal tilkøbe kanaler.

- Vi bliver alle sammen nødt til at acceptere de forandrede medievaner. Derfor er det også vores ansvar i YouSee, at vi tilpasser vores pakker efter, hvad der bliver set. Nogle af de kanaler, som bliver set mindre, bliver flyttet over i vores bland-selv univers, hvor vores kunder vil blive tilbudt endnu mere valgfrihed, siger Jacob Mortensen.

En løsning som udbyderen af landsholdets kvalifikationskampe ikke vil acceptere.

- YouSee bliver ved med at fastholde overfor deres 1,2 millioner kunder, at vi forhandler om Bland-Selv. Det er ikke korrekt. Som vi hele tiden har sagt, kommer vores 11 kanaler ikke til at indgå i YouSees Bland-Selv, siger Christian Kemp, administrerende direktør hos Discovery.

YouSee har hele tiden meddelt, at parterne har forhandlet, mens Discovery har afvist, at der er en forhandling. Mandag kunne Ekstra Bladet fortælle om Discoverys 'reklamer' i storcentre og andre steder.