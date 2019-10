YouSee opsiger kontrakt med Discovery Networks

Tv-krigen mellem YouSee og Discovery Networks er nu gået ind i sin dramatiske fase.

Tirsdag morgen har YouSee meldt ud, at de har givet en formel opsigelse af sin aftale med Discovery Networks.

Det betyder, at YouSee nu står uden 11 af Discoverys kanaler fra årsskiftet, og det dermed er slut med enkelte Superliga-kampe, OL og landsholdet for YouSees kunder.

'YouSee har nu formelt opsagt sin aftale med Discovery. Vi modtog en opsigelse fra dem i går. Det betyder desværre, at vi fra og med 1. januar ikke længere har en aftale med YouSee', skriver administrerende direktør Christian Kemp hos Discovery Networks i en meddelelse til pressen.

Årsagen er fortsat balladen omkring YouSees Bland-Selv løsning.

'YouSee synes beklageligvis at holde fast i, at de kun vil lægge vores kanaler i sit Bland Selv-tilbud, og at dette er det eneste alternativ, de vil forhandle om. Som vi hele tiden har sagt, bliver det ikke aktuelt fra vores side. Ændringen vil i princippet betyde, at YouSee vil forskelsbehandle os som kanalgruppe, da vi er de eneste, som kun ville ligge i Bland-Selv – og at de i realiteten ikke vil betale for vores kanaler. Så konsekvensen er kort sagt, at alle YouSee-kunder står uden vores kanaler fra 2020', skriver Christian Kemp.

