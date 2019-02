YouTube erkender fejl: Pædofile skulle være stoppet

- Det er fuldstændig afskyeligt at være vidne til og forfærdeligt at se på. At udnytte mindreårige er imod alt, vi står for.

Det siger informationschef i Google Danmark Jesper Vangkilde, efter at videotjenesten YouTube, der drives af Google, er kommet under beskydning for at blive misbrugt af pædofile netværk.

YouTube har reageret ved at lukke 400 kanaler og fjernet kommentarspor fra millioner af videoer.

Se også: Pædofile løs på YouTube

Kynisk udnyttelse

Reaktionen kommer, efter at youtuberen Matt Watson i en video har påpeget, hvordan brugere i videoernes kommentarfelt deler kontaktinformationer og links til børneporno.

Derudover efterlader brugerne kommentarer om, hvornår i videoerne de mindreårige optræder i bestemte stillinger.

- Det ser ud til, at der er nogle, der kynisk udnytter de her uskyldige videoer til dunkle formål, siger Jesper Vangkilde.

Det kan være helt almindelige videoer, der viser et barn dyrke gymnastik eller hoppe på en trampolin i haven.

Herover kan du se hele den kritiske video, som amerikanske Matt Watson har lagt op om sagen. Her forklarer han præcist, hvordan YouTube bliver misbrugt af pædofile. Og at der oven i købet vises reklamer på de tidstaggede videoer.

Skumle typer

Det er ifølge kommunikationschefen måden, som videoerne deles og kommenteres på, der er problemet.

- Mange af de her videoer er helt uskyldige, som du og jeg kunne have uploadet af børn, der har det sjovt. Problemet er måden, de bliver brugt på af skumle typer, siger Jesper Vangkilde.

En række annoncører - både danske og udenlandske - har reageret ved at standse annoncering på YouTube.

Se også: Pædofilsag koster YouTube dyrt

Været for langsomme

Jesper Vangkilde erkender, at man ikke har været hurtige nok til at spotte problemet.

- Når der er mange mennesker på en platform, så er der også nogle, der forsøger at udnytte det. Vores opgave er at være to skridt foran.

- Vi må kigge ind og sige, at vi ikke har været gode nok til at fange der her hurtigt nok, siger Jesper Vangkilde.

Der er et stort arbejde forude, erkender han.

- Den her sag peger i retning af, at der er langt mere arbejde at gøre. Vi skal være langt bedre til også med menneskeøjne at se nogle af de mønstre, siger Jesper Vangkilde.