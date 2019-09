YouTube får milliardbøde

Googles videodelingstjeneste YouTube skal betale 170 millioner dollar i en sag om indsamling af børns data uden forældrenes samtykke.

Den amerikanske forbruger- og konkurrencestyrelse, Federal Trade Commission (FTC), udskriver en bøde på 136 millioner dollar til YouTube.

Desuden vil Google, som ejer YouTube, betale yderligere 34 millioner dollar til delstaten New York på grund af lignende anklager, som er rejst af delstatens anklager.

Bøden er den største, som FTC har givet Google - men den er dog noget mindre end den bøde på fem milliarder dollar, som styrelsen uddelte til Facebook tidligere på året.

Ifølge FTC har YouTube brudt en lov, som siger, at der skal være samtykke fra forældre, før virksomheder kan indsamle personlige oplysninger om børn.

- YouTube har markedsført sin popularitet blandt børn over for potentielle kunder, siger FTC-formand Joe Simons i en udtalelse.

Men når det kom til at leve op til loven, som beskytter børns privatliv, siger han, at 'virksomheden har afvist at anerkende andelen af dens platform, som tydeligvis er rettet mod børn. Der er ingen undskyldning for YouTubes brud på loven.'

YouTube har udtalt, at tjenesten er rettet mod personer, der er mindst 13 år, men yngre børn ser ofte også video på sitet. Desuden er der mange populære YouTube-kanaler med tegnefilm eller sange, som er rettet mod børn.

Videositet har desuden en særlig app for børn, YouTube Kids, og virksomheden lancerede en hjemmesideversion af den tjeneste i august.

Sitet oplyser, at det kræver forældreaccept og bruger simple matematiske spørgsmål til at sikre sig, at børn ikke opretter sig på egen hånd.

YouTube Kids målretter ikke reklamer baseret på, hvad man er interesseret i at se, som YouTube gør.

Men børneversionen sporer information om, hvad børn ser på, for at kunne anbefale videoer. Den indsamler også personlige oplysninger om enheden.

Bøden til YouTube skal nu godkendes af en føderal domstol i Washington.