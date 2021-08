YouTube, Facebook og WhatsApp tolererer ikke Taliban

De tre platforme YouTube, Facebook og WhatsApp har alle tre i dag tirsdag understreget, at de ikke vil tolerere Taliban-relateret indhold

YouTube vil forbyde kanaler, som de mener, er ejet og administreret af Taliban.

Det skriver Reuters.

Flere sociale medier er i løbet af mandag og tirsdag kommet frem og fremlagt deres politikker i forhold til Taliban.

Mandag kom det for eksempel frem, at Facebook fortsat vil forbyde al Taliban-relateret indhold. Det gør de blandt andet, fordi de anser Taliban som en terrorgruppe. Forbuddet vil gælde alle Facebooks platforme.

For eksempel har besked-appen WhatsApp lukket flere klagehjælpelinjer på appen, fordi de netop var relateret til Taliban og erobringen af Kabul.

Taliban vil anerkendes

Grundet de sidste dages hændelser har der været et pres på sociale medier i forhold til, hvordan de vil håndtere Taliban.

Talibans talsmand her beder blandt andet det internationale samfund om anerkendelse.

Taliban har endnu ikke kommenteret på de sociale mediers tiltag. Men til et pressemøde tirsdag sagde gruppens talsmand, Zabihullah Mujahid, at de gerne vil anerkendes af det internationale samfund.

Søndag indtog Taliban Afghanistans hovedstad Kabul, hvilket førte til at flere tusinder afghanere søgte mod Kabuls lufthavn i frygt for gruppen. Taliban ledede Afghanistan fra 1996 til 2001, hvor de implementerede forskellige radikale islamistiske regler i henhold til Sharia. Flere frygter, at Taliban igen vil styre landet efter disse regler.