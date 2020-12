YouTube forbyder valgsnyds-videoer

Videodelingstjenesten YouTube har fra onsdag forbudt videoer, der i strid med sandheden hævder, at der foregik valgsvindel i stor stil ved USA's præsidentvalg 3. november.

Det er besluttet, efter tilstrækkeligt mange af USA's delstater har certificeret, at demokraten Joe Biden vandt valget.

Kritikere har længe bedt Youtube, der ejes af Google, om høre op med at give plads til videoer, der spreder falske oplysninger for at undergrave valgresultatet.

Det kommer efter en deadline natten til onsdag, der kendes som 'safe harbor'. Altså et tidspunkt, hvor nok delstater har certificeret resultatet af valget.

Og det bekræfter, at Joe Biden bliver USA's næste præsident.

- På det grundlag vil vi begynde at fjerne dele af indhold, der er uploaded i dag (eller ethvert tidspunkt efter det), som vildleder folk ved at påstå, at omfattende svindel eller fejl ændrede udfaldet af USA's præsidentvalg i 2020, skriver YouTube på sin blog.

Trump selv fører selv an med påstanden om, at han vandt valget. At der blev svindlet med brevstemmer, og at valgfunktionærer var med til at manipulere optællingen af stemmer, så Biden kunne udråbes som vinder.

Han har sendt sine advokater anført af Rudy Giuliani til de afgørende svingstater, som Biden vandt. Det er sket for at overbevise domstolene om valgsvindel. Men dommerne har blankt afvist alle beskyldninger.

Tirsdag led Trumps kampagne det største nederlag. Her afviste USA's Højesteret at blokere for godkendelsen af valgresultatet i Pennsylvania.

Selv om højesteretten har et klart konservativ flertal 6-3 - tre af dommerne er udpeget af Trump - affejede de det kort og kontant. De ni dommere kom ikke med nogen forklaring på deres afvisning.