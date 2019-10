YouTube-stjerne blev mobbet i ni år: - Jeg hader ordet 'mobbeoffer'

- Jeg hader ordet mobbeoffer. Men jeg har været et mobbeoffer. Og jeg vil gerne dele det for at sige til dem, der sidder derude og har brug for en støtte, at i ikke er alene, siger Camilla Frederikke.

Set udefra lever 26-årige Camilla Frederikke et liv, hvor hun konstant er omgivet af det fashionable og det luksuriøse. Og det gør hun på mange måder også.

Men det har ikke altid ligget i kortene, at hun i så udtalt grad skulle bryde fri, skide på janteloven og bygge et image op omkring sig selv som fashion- og make-up-guru på de sociale medier.

Som YouTuber får Camilla en del hårde kommentarer med på vejen fra fremmede. Det var hendes mor, der gik hende overbevist om, at 'det jo i bund og grund er tragisk, at nogle mennesker taler sådan om andre, uden at ane, hvem de er'. Foto: Linda Johansen

I løbet af ni års skolegang i barndomsbyen Frederikshavn oplevede hun konstant at blive både mobbet og udstødt, og det har sat sine spor.

- Jeg kan huske mange gange, hvor jeg er kommet grædende hjem fra skole. Jeg begyndte at isolere mig. Man sætter sig selv i den bås, som de andre har placeret dig i, og det er enormt svært at komme ud af igen.

- Jeg døjer stadig med traumer fra den gang. Lavt selvværd, jeg overtænker på grund af de ting, jeg har oplevet, og jeg er hypersensitiv i forhold til andre folks signaler omkring mig. Fordi jeg stadig bare gerne vil have, at folk skal kunne lide mig, siger hun.

Tusindvis følger med

Håret sidder knivskarpt og make-up’en er perfekt, da Camilla Frederikke inviterer indenfor i sin lejlighed på Frederiksberg.

I hjørnet af de stilfuldt indrettede stuer står en stabel papkasser, og hun undskylder for rodet som noget af det første.

- Det lyder nok som et åndssvagt problem, men jeg får efterhånden så mange kasser med produkter, at det kan være svært at holde styr på dem, griner hun.

Kasserne indeholder både sneakers, tøj og make-up og bliver sendt fra virksomheder, der vil have hende til at reklamere for deres produkter.

Med sine mere end 350.000 følgere på Youtube og Instagram, er hun blevet et eftertragtet mål for firmaerne.

Abe

Når Camilla Frederikke selv reflekterer over, hvorfor hun blev mobbet, lander hun ofte ved ordet 'anderledes'.

- Jeg forstod ikke selv, at der skulle være noget galt med mig. Men jeg var anderledes. Jeg gik til dans og var lille i forhold til de andre. Jeg var også samtidig en drengepige, der godt kunne lide at klatre i træer, så de kaldte mig konsekvent for en abe. Det lyder jo banalt i dag, men det er hårdt at være i sådan en dagligdag, når man er seks eller syv år gammel, siger Camilla.

På grund af skoletiden holder hun sig nærmest også konsekvent væk fra Frederikshavn.

- Jeg kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har været hjemme, siden jeg flygtede. For lige så snart, jeg ser by-skiltet, bliver jeg til lille-Camilla igen. Så tager jeg den rolle på mig, og det vil jeg simpelthen ikke finde mig i.

Dansen blev et frirum

Men det er ikke kun dårlige minder, som Camilla Frederikke har fra Frederikshavn.

Når hun ikke gik i skole, brugte hun det meste af sin tid på at gå til dans, og det husker hun i dag tilbage på som et frirum.

- Hvis skolen er et helvede, er det livsvigtigt at man finder et andet sted, hvor man kan få lov at være sig selv, og ikke gå og være nervøs og trist hele tiden. Det blev dansen for mig.

- Og så fandt jeg også min bedste ven i Frederikshavn. Vi mødte hinanden, da vi var helt små. Han var udenfor ligesom mig, så vi fandt ligesom ud af at være alene sammen, kan man sige. Det har knyttet os helt utroligt tæt sammen.

Camilla ville ønske, hun havde været mere rustet og været i stand til at sige 'fuck dem, jeg ikke det her shit', dengang hun blev mobbet. Foto: Linda Johansen

Fandenivoldsk

De negative oplevelser har dog også hærdet hende. Og netop den pointe er vigtig for Camilla Frederikke, når hun bliver bedt om at give gode råd videre til dem, der bliver mobbet i skolerne i dag.

- Man forstår ikke som barn, at der er et liv på den anden side af skolen, og det er blandt andet det, der gør de konstante mobberier så uoverskuelige. Det er hele din verden døgnet rundt.

- Men det lysner, når man bliver ældre. Jeg følte mig også som en outsider i gymnasiet, men der var ikke nogen, der mobbede mig, og så havde jeg det pludselig virkelig godt.

Hun vil helst ikke virke hævngerrig eller skadefro, selvom det i et svagt øjeblik kan være svært ikke at føle velbehag ved tanken om, at mobberne fra barndommen i dag kan se på, mens hun lever det liv, hun drømmer om.

- Jeg blev gjort til taberen i skolen, men jeg elsker at være, hvor jeg er nu. Jeg føler, at jeg har vundet. Det er blevet en slags drivkraft, og det ville jeg ønske, at jeg kunne få børnene, der bliver mobbede, til at forstå.

- Man skal jo ikke ændre sig selv for andre mennesker. Og livet starter først efter skolen, siger hun.

