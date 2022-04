Youtuber i vildt stunt: Beskyldes for falsk flystyrt

Trevor Jacob beskyldes for at forfalske sit eget flystyrt og får frataget sit licens

Den amerikanske youtuber Trevor Jacob har fået frataget sin flylicens efter beskyldninger om at forfalske sit eget flystyrt.

Det skriver Sky News.

Ville have visninger

Den tidligere OL-snowboarder og nuværende ekstremsportsudøver gør mange dumdristige ting på sin Youtubekanal, der har rundet 135.000 abonnenter.

Men i december 2021 optog den 28-årige youtuber en video, hvor han styrtede ned med sit fly, hvis propel angiveligt pludselig stoppede med at virke.

Det har fået de amerikanske luftfartsmyndigheder til at gå ind i sagen. De regulerer og overvåger alle aspekter af civil luftfart i USA.

En af grundene til mistanken om forfalskning var, at Trevor Jacob allerede var iført faldskærm og havde spændt kameraer fast på flyet og sig selv, inden han lettede.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Benægter

På videoen ser man efterfølgende Trevor Jacob hoppe ud af sit fly, udløse sin faldskærmen, mens han kigger op på det tomme fly, der fortsætter sin færden i luften uden pilot.

Senere i videoen ser man også flyet styrte ned via et af de kameraer, som var fastspændt på flyet før afgang.



Ifølge Trevor Jacob selv var han i en reel nødsituation, da han forlod flyet. Men det ændrer ikke på, at de amerikanske myndigheder har frataget Travor Jacob sin flylicens og - ifølge Trevor Jacob selv - sat ham på FBI's overvågningsliste.

- Jeg troede ikke, at en deling af et eventyr ville puste til så mange fjer, siger han til Sky News.

Videoen har i skrivende stund rundet 2,2 millioner visninger.