Youtubere afslører vaccine-fupnummer

To youtubere blev tilbudt penge for at sprede usande informationer om Pfizer-vaccinen

Tjener man til dagen og vejen som youtuber, er det ikke unormalt at blive tilbudt sponsorater eller produkter, imod at man reklamerer for et firma på sin YouTube-kanal.

Men en fransk og en tysk youtuber fortæller til BBC, at de i maj blev tilbudt penge - 2000 euro - for at sprede usande informationer om Pfizer-vaccinen.

Tilbuddet kom fra marketingfirmaet Fazze, der ville have de to youtubere til at fortælle deres følgere, at antallet af døde efter Pfizer-vaccinen var langt højere end antallet af døde efter AstraZeneca-vaccinen.

Det skriver BBC.

Skulle lyve om firma

Franske Léo Grasset, der driver YouTube-kanalen 'DirtyBiology', og tyske Mirko Drotschmann, der driver kanalen 'MrWissen2go' bad begge Fazze om at give flere informationer om, hvem der stod bag kampagnen.

Herpå blev de begge instrueret i, at de i deres videoer om emnet ikke skulle nævne, at de var blevet betalt af et firma, men at de skulle agere spontant bekymrede for deres seere.

Fazze ville heller ikke oplyse, hvilket firma der ønskede informationerne ud, hvilket Léo Grasset kalder 'et stort rødt flag' over for BBC.

Det er i øvrigt ulovligt i både Tyskland og Frankrig, men også ifølge YouTubes retningslinjer at reklamere for firmaer uden at tydeliggøre dette.

Franske Léo Grasset delte noget af sin kommunikation med Fazze på Twitter:

'Hvilken som helst'

Som dokumentation for påstanden om, at Pfizer-dødstallet skulle være højere end AstraZeneca-dødsfaldene, sendte Fazze forskellige links til de to youtubere.

Flere af disse links præsenterede antallet af mennesker, der var døde efter at have fået Pfizervaccinen.

Men blot fordi, at nogle er døde med vaccinen, er det ikke ensbetydende med, at de er døde af vaccinen, da også fx vaccinerede, der er omkommet i et biluheld, ville tælle med i denne statistik, skriver BBC.

Samtidig kom tallene fra lande, hvor der var et højere antal, der havde taget imod Pfizer-vaccinen, og derfor blev tallet også større.

- Hvis du ikke har nogen videnskabelig uddannelse, kan du bare sige 'åh, der er de her tal, de er virkelig forskellige. Så der må være en sammenhæng.' Men du kan lave en hvilken som helst falsk sammenhæng, siger Léo Grasset til BBC.

Links forsvundet

Efter at Léo Grasset og Mirko Drotschmann offentliggjorde deres samtaler med Fazze, er alle links undtagen et enkelt forsvundet fra internettet. Det tilbageværende linker til en artikel fra det franske medie Le Monde, der fortæller om et datalæk fra det Europæiske Lægemiddelagentur.

Et læk der fandt sted, men som ikke indeholdt tal om dødsfald.

Yderligere fire andre youtubere har fortalt, at de også er blevet kontaktet af Fazze i sagen, som både franske og tyske myndigheder nu efterforsker.

Statens Serum Institut var i øvrigt tidligere på sommeren ude med en advarsel, da der også på danske sociale medier blev spredt lignende misinformation.

