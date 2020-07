Yvonne blev fyret: - Man ryger ind i en sorg

Det er ikke sådan noget, man rigtigt kan forberede sig på: At få en fyreseddel. Det ved den 61-årige rengøringsassistent for Sodexo Airport Services, Yvonne Skjoldholm.

Hun er en af de 3.500 medarbejdere i Kastrup Lufthavn, hvis navn blev trukket ud i det store ulykkelige lotteri over, hvem der skulle afskediges på grund af corona.

- Man kan godt lyve for sig selv og sige, at man er ligeglad, men det er man jo ikke inderst inde. Der gør det ondt, siger Yvonne Skjoldholm til Fagbladet 3F

I alt har Sodexo Airport Services fyret 75 procent af sine ansatte.

Dagen igennem bippede det løs på Yvonne Skjoldholms iPad, når én af kollegerne skrev i den fælles Facebook-gruppe: “Nu er det sket for mig”.

- Det blev vigtigt at følge med – man blev lidt afhængig af det. Det er nok en del af processen. Nogle valgte også at skrive, at de var blevet fyret efter 25 eller 30 år, og det fik jo tankerne i gang, fortæller Yvonne Skjoldholm.

Og pludselig poppede beskeden også op i Yvonne Skjoldholms egen e-boks.

- Det var virkelig ubehageligt, da jeg åbnede brevet. Hele ens virksomhedsopfattelse krakelerer jo. Man ryger ind i noget sorg. Jeg blev utroligt ked af det.

Det er ikke kun Sodexo Airport Services, der i den seneste tid har været ude i den store fyringsrunde i Københavns Lufthavn.

Blandt andet fik hundredvis af SAS-ansatte også besked i sidste uge om, hvorvidt de har et job eller ej. Og ugen før måtte Aviator sige farvel til knap 240 medarbejdere.

