Zalando i kundestorm: - Det her er absurd

På Facebook raser webshoppen Zalandos kunder over, at de ikke har kunnet få hjælp af kundeservice i mange dage

Er de ansatte hos Zalando stadig på juleferie?

Det er det spørgsmål, som mange danske kunder stiller sig selv, efter at virksomheden på det nærmeste har lukket ned for alt kundekontakt i det nye år.

På Zalandos Facebook-side har et utal af rasende brugere skrevet til virksomheden, der for manges vedkommende ikke har svaret siden 27. december - hverken på beskeder eller telefonopkald. De kunder, der har fået svar, bliver sendt videre til Zalandos hjemmeside, hvor de kan finde kontaktoplysninger på virksomheden, hvorefter de så igen bliver lagt på is.

Facebookstorm

Hos Zalando lyder de sparsomme svar på Facebook-opslagene, at man har travlt med at behandle de mange henvendelser. Og de må have meget travlt hos den tyske e-handelsvirksomhed med hovedsæde i Berlin.

Nogle kunder har nemlig fulgt Zalandos anvisning og udfyldt kontaktformularer for mere end en måned siden, men de har stadig ikke hørt så meget som et pip fra virksomheden, der ellers har 10.000 ansatte. Derfor griber de vrede kunder i stedet til tasterne.

'Jeg har ringet utallige gange, skrevet mail, skrevet beskeder 6. stk siden 27. december, og det er ikke lykkedes mig at komme i kontakt med jer, og I har ikke svaret på nogle af mine beskeder', skriver Jette Bindner.

Zalando svarer, at de beklager og henviser til en webside med forskellige måder at kontakte firmaet på. Jette Bindner skriver, at det har hun gjort, og der svarer de ikke.

'Hej Zalando, jeg afventer stadig svar og refundering på sag fra 7. december, altså en lille måned. Vil I så refundere mine penge, det er simpelthen uacceptabelt det her.' lyder det fra Allan Norr Johansson.

Zalando henviser til en kontaktformular. Allan Norr Johansson.svarer, at han har udfyldt den for en måned siden, og at situationen 'er totalt uacceptabel.'

'Hav blot tålmodighed' er Zalandos svar til Nadine Bjerring Bøgholm, der har ventet en måned på sine penge. Screendump

Hvor er mine penge?

33-årige Nadine Bjerring Bøgholm fra Nyborg har siden 17. december forsøgt at få pengene tilbage fra en annulleret ordre, men heller ikke hun har haft held med sit forehavende.

- Jeg har ringet til dem hver dag, flere gange om dagen, og telefonen har bare været lukket. Jeg har skrevet på mail, jeg har chattet, hvor jeg blev sendt videre til den engelske afdeling, og det er kun mit opslag på Facebook, som der blev reageret på, siger hun til Ekstra Bladet.

Normalt er hun tilfreds med Zalandos kundeservice, men efter denne oplevelse har hun ikke meget tilovers for webshoppen.

- Det har altid været mega god kundeservice, men det skal jeg da lige love for, at det ikke er mere. Det her er absurd, slår hun fast.

Efter knap en måneds kamp har hun opgivet selv at få sine penge retur, og nu har hun overgivet sagen til Paypal, som hun brugte til at betale for sin ordre, inden hun annullerede den.

Zalando i flyverskjul

At komme i kontakt med Zalandos presseafdeling viser sig næsten lige så svært som at få hjælp gennem kundeservice. Efter flere dages mails og opkald til danske og tyske pressefolk, skriver Anne Vibe Hansen, pressechef for Zalando i Danmark, at den lange ventetid skyldes travlhed.

'Grundet høje mængder kontakter kan vores kunder desværre opleve en lidt længere bearbejdningstid hos vores kundeservice. Vi arbejder hårdt på svare på alle henvendelser så hurtigt som muligt', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Virksomheden vil heller ikke stille op til telefoninterview.

'Jeg har desværre ikke mere information at give dig end min email fra i går aftes. Så et telefoninterview vil nok ikke vær så interessant for dig,' skriver Anne Vibe Hansen i en mail.