Zalando har besluttet at starte et program, og derfor nedlægger de flere hundrede stillinger

Mode-giganten Zalando nedlægger flere hundrede stillinger på tværs af deres mange teams.

Det oplyser de i en pressemeddelelse på deres hjemmeside.

I pressemeddelelsen lyder det, at selskabet i løbet af de sidste par år har ekspanderet voldsomt. Det har påvirket deres evne til at handle hurtigt, og derfor har de valgt at træde på bremsen:

'Det er et meget hårdt, men nødvendigt skridt til at ruste vores organisation til bedst muligt at agere på de udfordringer og muligheder, som fremtiden byder os,' skriver de i pressemeddelelsen.

Zalando oplyser ydermere, at selskabet ønsker at gå fra at være 'en stor virksomhed med en stor virksomhedsstruktur og mindset' til en 'stor virksomhed med en lille virksomhedsstruktur og mindset'.

Virksomheden beskriver også, at de endnu ikke er klar over, hvor stor en indvirkning det kommer til at have på hvert enkelt område. Men frontlinjedriftroller i logistikcentre, kundepleje og outletbutikker samt operationelle roller i Zalando Studios bliver ikke berørt.