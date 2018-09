Zandra fik halvfærdig tatovering: Nu advarer hun andre

Det var en noget slukøret Zandra, der forlod Twenty Two Tattoo i Ugerløse. Ejeren af salonen er klar på at rette op

Da Zandra Andersen tog ned til Twenty Two Tattoo i Ugerløse i nordvestsjælland var det med drømmen om at få en mandala-tatovering på foden, der skulle være et symbol på det rolige liv, hun har fået.

- Den skulle sidde på foden, da det er der, den er pænest. Jeg går altid med sandaler, så den vil være synlig hele tiden, og den kan minde mig om min fortid, og om at jeg skal 'stay strong,' fortæller hun til Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg er blevet mobbet gennem min barndom, jeg har haft en forhold, hvor min ekskæreste ikke har behandlet mig særlig heldigt, og jeg har været i et trafik uheld, hvor jeg fik knust mit knæ, fortæller hun om et turbulent liv.

På billedet her kan i se, hvordan Zandra oprindelige tanke med tatoveringen var:

Det var noget i den her stil, som Zandra havde drømt om at få tatoveret. Foto: Screenshot

Se også: Tatoo-Tina brandvarm i Californiens sol

Hvad er en mandala? Mandala, er en symmetrisk figur ofte som cirkel eller kvadrat, mange med blomster-, kors- eller hjulform. Den er et af de ældste religiøse symboler, kendt allerede fra palæolitisk tid. Kilde: Wikipedia.org Vis mere Luk

Zandra og tatovøren blev enige om, at der skulle laves ændringer i den oprindelige mandala-tegning, så det ikke ender med at være en kopi.

Men det er dog langt fra sådan tatoveringen ender ud, til trods for at hun får at vide, at det ikke bliver en udfordring af få den lavet.

- Jeg siger op til flere gange, at den godt nok ikke er særlig heldig den her tatovering. Tatovøren siger også selv, at hun ikke er tilfreds. Hun gav op efter to en halv time, forklarer Zandra Andersen.

- Hun siger, at jeg har svært ved at tage imod farve. Det virker som om, at hun bare prøver at finde en undskyldning.

I skrivende stund ser tatoveringen således ud:

Efter to en halv time så tatoveringen således ud. Foto: Privat

Og lad os bare være ærlige, Zandra er ikke tilfreds med tatoveringen, som hun betalte for med et gavekort på 1300 kroner.

- Det er virkelig ubehageligt. Jeg render rundt med en tatovering, der ligner en tidsel, der er blevet trampet på, siger hun til Ekstra Bladet, mens hun håber på, at salonen vil betale for at få den fjernet igen.

- Jeg forlanger, at de skal betale for, at jeg får fjernet det her lort. Derefter får jeg at vide, at de har en salon i Korsør, som jeg kan få den fjernet ved.

- Men når de først har lavet noget lort en gang, har man ikke lyst til at sætte sig ind i samme salon og få lavet noget med laser.

Se også: Tatoo-Tina brandvarm i Californiens sol

Skal rettes op

Hos Twenty Two Tattoo er man kede af det forløbet.

- Allerede da Zandra forlader butikken, beklager tatovøren meget, og hun vil virkelig gerne lave den færdig, siger ejer, Sanne Carstensen, til Ekstra Bladet og understreger, at Zandra var blevet gjort opmærksom på, at tatovøren var elev.

Samtidig er Sanne Christensen opsat på at få Zandra til at smile igen.

- Zandra kommer ned i butikken igen i tirsdags og fortæller, at hun ikke vil have, at den samme tatovør skal fortsætte på tatoveringen. Der siger jeg så, at jeg gerne vil lave resten på den, så den bliver præcist, som hun gerne vil have den. Om det tager en uge eller 14 dage, det er lige meget. Hun får alt den tid, hun gerne vil have.

- Kan du forstå, hvis hun ikke er så tryg ved at sætte sig ind i samme salon, hvor hun føler, at hun ikke fik god behandling?

- Jeg kan godt forstå, at hun føler sig usikker. Men tatovøren kommer ikke til at tatovere mere.

- Kan I finde på at betale for, at Zandra kan få fjernet tatoveringen hos en salon, der ikke hører under jeres brand, hvis hun er utryg ved at blive behandlet hos jer?

- Det er jeg ikke afvisende overfor, lyder det fra ejeren, der efter eget udsagn har forsøgt at gøre alt, for at rette op på sagen igen.