Zelenskij fyrer topfolk

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har fyret to fremtrædende personer inden for landets sikkerhedstjeneste.

Det fremgår af præsidentens dekret, at det har kostet lederen af den hemmelige tjeneste (SBU), Ivan Bakanov, og rigsadvokaten, Iryna Venediktova, jobbet.

Der gives i dekretet ikke nogen forklaring på, hvorfor de afskediges midt under Ruslands angrebskrig i Ukraine. Men Zelenskyj fortæller kort efter på det sociale medie Telegram, at forræderi og kollaboration er en del af forklaringen.

En afløser for rigsadvokaten nævnes i dekretet ved navn.

Men der ingen omtale af en afløser for Bakanov.

Han har været en af Zelenskijs nære venner, helt tilbage fra da præsidenten var en kendt tv-komiker i Ukraine.

På det sociale medie Telegram beretter Zelenskyj, at en række sager er kommet frem i lyset. De viser, at medlemmer af Bakanovs og Venediktovas tjenester har arbejdet som kollaboratører for Rusland.

Han fortæller ifølge Reuters, at der er indledt 651 sager om forræderi og kollaboration mod folk inden for den hemmelige tjeneste og anklagemyndigheden.

Over 60 ansatte i de to tjenester arbejder nu for Rusland. Det sker i områder af Ukraine, som de russiske styrker har besat.

- Sådan en række af forbrydelser mod selve grundlaget for national sikkerhed (...) rejser nogle meget alvorlige spørgsmål til de relevante ledere, lader Zelenskyj forstå.

- Hver af disse spørgsmål vil blive mødt med et behørigt svar, lover han.