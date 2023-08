Zelenskyj besøger Folketinget

Søndag eftermiddag landede Zelenskyj ved Flyvestation Skrydstrup for at deltage i et ekstraordinært pressemøde.

Men præsidenten forlænger sit ophold i Danmark, og mandag skal han på besøge i Folketinget.

Det skriver Folketinget i en pressemeddelelse søndag eftermiddag.

Her vil den ukrainske præsident blive budt velkommen af Folketingets formand, Søren Gade, sammen med næstformændene i Folketingets Præsidie.

Ifølge planen vil mødet begynde ved hovedtrappen klokken 09.00.

Søndag eftermiddag landede det ukrainske præsidentpar ved Flyvestation Skydstrup, hvor de blev budt velkommen af regeringstoppen og kronprinsesse Mary. Foto: Ernst Van Norde

Skal møde dronning Margrethe

Derefter skal præsidenten holde tale i Landstingssalen for folketingsmedlemmer og ministre.

'Senere på formiddagen er der en uformel sammenkomst i Fællessalen, hvor både præsident Zelenskyj og statsminister Mette Frederiksen går på talerstolen. Efter talerne vil Zelenskyj gå rundt i salen og hilse på blandt andet de folketingsmedlemmer, der er tilstede i Fællessalen,' skriver ministeriet i pressemeddelelsen.

Men det er ikke kun de danske politikere, der får besøg af den ukrainske præsident.

Under sit besøg i Danmark vil dronning Margrethe modtage Zelenskyj i audiens.

Søndag eftermiddag mødtes kronprinsesse Mary med den ukrainske præsidentfrue, Olena Zelenska.

Her deltager de i en dansk-ukrainsk gudstjeneste i Haderslev Domkirke.

Kronprinsesse Mary og Ukraines præsidentfrue, Olena Zelenska, ankom til Haderslev Domkirke omkring klokken 17.00 søndag aften. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

