Zelenskyj besøger paven

Lørdag morgen er Volodymyr Zelenskyj på besøg i den italienske hovedstad, Rom, for at besøge pave Frans.

Udover sit visit hos paven skal Zelenskyj også mødes med flere italienske politikere.

Han landede i lufthavnen Ciampino, hvor han blev taget imod af den italienske udenrigsminister, Antonio Tajani.

Efter planen skal der afholdes møder med den italienske premierminister, Giorgia Meloni, og den italienske præsident, Sergio Matarella.

Besøget er også blevet offentliggjort på Zelenskyjs Twitter-profil, hvor han blandt andet skriver, at det er et vigtigt møde for at nærme sig sejren i Ukraine.

Statsbesøget har ikke været annonceret på grund af sikkerhedsårsager.

Derfor er der også udstedt et flyveforbud over den italienske hovedstad lørdag.

Det ukrainske besøg i Italien kommer få måneder efter, at den italienske præsident, Giorgia Meloni, rejste til den ukrainske hovedstad, Kiev, i februar.

Ifølge AP er der tale om et kort besøg, da den ukrainske præsident rejser videre i morgen. Foto: Riccardo De Luca

Beder for Ukraine

Det er ikke første gang, at pave Frans gør sig bemærket i konflikten mellem Ukraine og Rusland.

Under et besøg i Ungarn i april sagde paven, at Vatikanet var involveret i en fredsmission for at stoppe krigen.

- Jeg er villig til at gøre alt, som må gøres. Der er nu en mission undervejs, men den er endnu ikke offentliggjort, sagde han dengang, men undlod at give flere detaljer.