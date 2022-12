Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, er landet i USA.

Det er første gang, at den Zelenskyj rejser til udlandet, siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar 2022.

Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Han skriver på Instagram:

'Jeg er i Washington i dag for at takke det amerikanske folk, præsidenten og Kongressen for deres tiltrængte støtte. Og for at fortsætte samarbejdet for at bringe vores sejr tættere på,' skriver Zelenskyj.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Volodymyr Zelenskyj blev modtaget af USA's tidligere ambassadør i Danmark Rufus Gifford, der i dag er protokolchef i USA's udenrigsministerium.

Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

'Jeg vil afholde en række forhandlinger for at styrke Ukraines modstandsdygtighed og forsvarskapacitet. Vi vil især diskutere bilateralt samarbejde mellem Ukraine og USA,' skriver præsidenten videre i Instagram-opslaget.

Annonce:

- Godt at have dig tilbage

CNN skriver, at Zelenskyj og Biden vil holde et fælles pressemøde senere.

De to præsidenter stod side ved side foran de fremmødte journalister.

- Det er godt at have dig tilbage, siger Joe Biden til den ukrainske præsident ifølge CNN.

- Det er en ære at være ved din side i det forenede forsvar mod den brutale krig ført an af Putin.

USA vil sammen med de europæiske allierede stå sammen med Ukraine, fastslår Biden.

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Uddeler medaljer

Efter at have rost hinanden verbalt har de to præsidenter overrakt hinanden hædersmedaljer som et symbol på den gensidige støtte.

Først modtog Zelenskyj en såkaldt 'ukrainsk heltemedalje' af Joe Biden.

Zelenskyj fandt efterfølgende en særlig hæder frem til den amerikanske præsident.

- En mand, som virkelig er en helt, en rigtig kaptajn, bad mig om at give hans medalje til dig, præsident Biden, siger Zelenskyj.

Annonce:

- Han er meget modig, og han bad mig om at give medaljen til en modig præsident. Derfor vil jeg give dig dette kors for militær tjeneste, siger han ifølge CNN.