Zelenskyj lander i Holland

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj skriver på sin officielle Telegram-kanal søndag, at han er landet i Holland.

Her skal præsidenten tale med den hollandske premierminister, Mark Rutte, primært om de hollandske F-16-fly, der skal hjælpe Ukraine i krigen mod Rusland.

Søndag er der herhjemme planlagt et storstilet pressemøde ved Skrydstrup Flyvestation, hvor både statsminister Mette Frederiksen (S), forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) deltager søndag eftermiddag.

Spekulationer om dansk besøg

Og eftersom den ukrainske præsident lørdag besøgte naboerne i Sverige, har der i løbet af dagen været spekulationer om, hvorvidt præsidenten ville lægge vejen for Danmark - der ligesom Holland - har fået godkendelse fra USA om potentielt at donere F-16-kampfly til Ukraine.

Godkendelsen kommer, efter Danmark allerede har meddelt, at ukrainske piloter skal trænes på flyvastationen i Skrydstrup.

- Regeringen har flere gange sagt, at en donation er et naturligt næste skridt efter træning, har forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) tidligere udtalt til Ritzau.

Herudover er det søndag planlagt, at kronprinsesse Mary klokken 16.30 deltager i en dansk-ukrainsk gudstjeneste i Haderslev Domkirke blot 16 kilometer fra flyvestationen, hvilket ligeledes gav grund til at tro, at der kunne være et ukrainsk topbesøg på bedding.

Det er dog endnu uvist, om den ukrainske præsident har Danmark plottet ind i kalenderen i denne omgang. Pressemødet i Skrydstrup starter klokken 15 søndag.