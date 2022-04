Zelenskyj skal tale til danskerne

Når Danmark 4. maj markerer befrielsen efter Anden Verdenskrig, bliver det med deltagelse af Ukraines præsident.

På en direkte videoforbindelse fra Kyiv vil præsident Volodymyr Zelenskyj tale til danskerne i forbindelse med årsdagen.

Talen bliver vist på storskærmsarrangementer i Aarhus og København. Det skriver Jyllands-Posten, der sammen med Politiken står bag arrangementerne.

Arrangementerne bliver åbne for alle, der ønsker at deltage. Arrangementerne står til at vare fra klokken 21 og cirka en halv time frem.

I Aarhus finder arrangementet sted på Bispetorvet, og i København bliver det på Rådhuspladsen.

I København vil statsminister Mette Frederiksen (S) holde tale i forbindelse med arrangementet, mens udenrigsminister Jeppe Kofod (S) taler i Aarhus.