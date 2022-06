Zelenskyj takker for dansk hjælp og kommer med opfordring

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, understreger tirsdag sin taknemmelighed for Danmarks hjælp under den igangværende krig.

Det sker ved et digitalt pressemøde hos Berlingske Media i København.

Her tilføjer præsidenten samtidig, at Ukraine altid kan bruge endnu mere støtte i kampene mod de russiske styrker.

- Jeg kan ikke sige, at vi har alt, vi har brug for. Vi har selvfølgelig brug for mere. Men jeg vil også sige, at Danmark hjælper os. Den danske statsminister kom til Ukraine som en af de første europæiske ledere.

- Der har været militær støtte, jeg har talt til Folketinget, og der har været støtte fra parlamentet. Vi vil selvfølgelig gerne have endnu mere, men jeg kan ikke sige noget negativt om Danmark, siger Zelenskyj.

Præsidenten kommer med en klar opfordring til de danske politikere.

Han ønsker nemlig opbakning i Ukraines jagt på et EU-medlemskab.

- Jeg vil gerne have, at Danmark står stærkt sammen med andre europæiske lande i forhold til Ukraines EU-ansøgning, siger Zelenskyj.

Ifølge Zelensky ønsker 96 procent af ukrainerne EU-medlemskab.

Præsidenten understreger tirsdag også, at det under de nuværende betingelser er umuligt for Ukraine at forhandle med Rusland.

- For at kunne forhandle kræver det, at Rusland er klar til at forhandle. Russerne bliver ved med at sige, at de er klar til at forhandle, men samtidig bliver de ved med at bombe os, siger Zelenskyj.

- Man ikke forhandle under de forhold. Det er ikke normalt, man opfører sig sådan, hvis man gerne vil forhandle, lyder det.