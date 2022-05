Zelenskyjs fleecetrøje solgt for vildt beløb

Den ukrainske præsidents ikoniske fleecetrøje er blevet solgt på auktion for et svimlende beløb

Den kakifarvede fleecetrøje er nærmest blevet synonym med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Men nu er den ikoniske trøje blevet solgt for omkring 783.000 danske kroner på en auktion til fordel for Ukraine.

Det skriver The Telegraph.

Solgt for det dobbelte

Auktionen, der fandt sted i London tidligere på ugen, blev ledt af premierminister Boris Johnson.

Udbudsprisen på fleecetrøjen var omkring 435.000 kroner, men premierministeren opfordrede de deltagende ved velgørenhedsarrangementet til at grave dybt i lommerne.

Da hammeren faldt, blev trøjen således solgt for næsten det dobbelte af den oprindelige pris.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Zelenskyj sendte rosende ord efter Johnson og Storbritannien, inden auktionen begyndte. Foto: Simon Dawson/Ritzau Scanpix

Et kup

På auktionen, der blev afholdt på det berømte museum Tate Modern, kunne man blandt andet også byde på en guidet rundtur i Kiev med byens borgmester.

- Hvad end du byder på Volodymyrs fleecetrøje - et kup til 50.000 pund (omkring 435.000 kroner, red.), eller om du byder på en rundtur i Kiev med borgmester Klitschko, så vil jeg have, at buddene bliver meget højere, lød det fra Johnson.

Boris Johnson understregede desuden, at Storbritannien vil forsætte deres indsats med at hjælpe Ukraine så længe, der er brug for det.