Zoo afliver ulveflok og brunbjørn

Efter at have kunnet fremvise ulve for deres gæster i 40 år er det nu slut for Københavns Zoologisk Have.

Ulveanlægget er blevet nedlagt, og samtidig er tre hanulve blevet aflivet, skriver TV 2 LORRY.

Det skyldes, at anlægget ikke længere er tidssvarende, og ikke lever op til havens standarder for dyrevelfærd, lyder det fra zoofaglig chef Mads Frost.

- Derfor har vi besluttet at nedlægge anlægget og i stedet skabe et moderne anlæg, der giver plads til et par nye arter. Det betyder samtidig, at de tre hanulve er blevet aflivet, da det ikke har været muligt at placere dem andre steder i Haven eller i andre zoologiske haver, siger han.

Det er ikke kun ulvene, som skal være fortid i Zoologisk Have. Brunbjørnene skal med tiden udfases, og som resultat af det, er en hanbrunbjørn allerede blevet aflivet.

- Vi har også behov for mere plads til isbjørnene, når vi får vores avlshan retur. Vores planer er at lade det gamle isbjørneanlæg vokse sammen med brunbjørnenes nuværende anlæg. Derfor har vi også taget hul på en langsom udfasning af brunbjørnene: Hunbrunbjørnen flytter ind i hanbrunbjørnens renoverede anlæg, hvor hun formentlig vil føde unger omkring nytår, siger han.