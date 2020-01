Zoo-boss redder dyr fra bush-brande - gemte dem hjemme hos sig selv

Den heltemodige zoo-chef i Mogo Zoo i New South Wales i Australien har reddet adskillige dyr fra flammerne, da de raserende bush-brande ramte den zoologiske have.

Det skriver blandt andre ABC.

Chad Staples, der er direktør i Mogo Zoo, fortæller, at det var 'apokalyptiske tilstande', da han og hans 15 ansatte kæmpede for at redde parkens mere end 200 dyr, da flammerne ramte parken. Ingen - hverken ansatte eller dyr - kom ifølge ham til skade takket være den hurtige og effektive redningsmission, hvor nogle af de ansatte sprøjtede vand mod flammerne, mens andre gjorde alt, hvad de kunne, for at få dyrene til at være rolige.

- Det var som Armageddon, det var sort som midnat med et rødt skær, fortæller Chad Staples til ABC.

- Der blev sendt evakuerings-varsel ud i byen (Mogo, red.) omkring klokken 6 om morgenen, men zoo'ens plan har hele tiden være at beskytte stedet, så vi kan beskytte dyrene. Og takket være det fantastiske team, som bare elsker de her dyr som var det deres familie, så lykkedes det. Det var fantastisk, fortsætter Chad Staples.

I hvert eneste rum i hans eget hjem vælter det nu med blandt andet aber og røde pandaer, fordi han har valgt at tage dem med hjem til sig selv, hvor de indtil videre er i sikkerhed.

De større og farlige dyr, som løver, tigre og orangutanger fik de beskyttet ved at lokke dem ned i deres nathuler.

Mogo Zoo er en privatejede zoologisk have, der er hjem for omkring 200 dyr og har Australiens største samling primater foruden masser af giraffer, løver tigre, hvide næsehorn, røde pandaer og sneleoparder. Parken spænder over cirka 33 hektar bushland.