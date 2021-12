Zoo-direktør efter tvangsnedlukning: Vi risikerer at dreje nøglen om

- Vi kan ikke bare slukke lyset, gå hjem under dynen og holde vejret til, stormen raser over.

Så kontant er reaktionen fra administrerende direktør i Zoologisk Have København, Jørgen Nielsen, i en mail til TV 2 Lorry oven på regeringens udmelding om, at man fra søndag tvangslukker Københavns Zoo.

Det skriver TV 2 Lorry.

Landets største dyrepark kan ikke bare sende alle sine medarbejdere hjem, da der stadig skal være nogen til at fodre dyrene, tilse dem og sikre sig at de har det godt.

Jørgen Nielsen understreger, at han bakker 100 procent op om regeringens anbefalinger, men han gør det med en bøn til politikerne:

- Tvangslukning er et krystalklart budskab. Og det baner forhåbentlig vejen for fuld økonomisk kompensation helt uden bureaukratiske blindgyder og uhørt kompliceret sagsbehandling, siger han og uddyber:

- Jeg har dog en kraftig appel til politikerne om, at vi fra dag et kompenseres for de massive omkostninger, en tvangslukning vil koste os.

Zoologisk Have har normalt åbent året rundt, men med en tvangsnedlukning hængene over hovedet, så betyder det, at de kan se frem til tabte indtægter fra entré, mad, drikke, møder og selskaber:

- Så er der ikke midler til at holde liv i ZOO, siger Jørgen Nielsen, der slutter af med en klar opfordring:

- Så kære politikere: tak for at træffe en vigtig beslutning, men glem nu ikke at give os fuld dækning, så vi kan passe på verdens dyr, mens verden er optaget af at bekæmpe pandemien.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) meldte tidligere fredag ud, at hun nu vil samle partierne for at forhandle om kompensation til de berørte.

Og den kompensation har Københavns Zoo altså hårdt brug for allerede fra søndag.