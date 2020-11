Zoo-direktør stopper

Ansigtet udadtil for giraf krisen, Bengt Holst, stopper efter 37 år i København Zoologisk have i København

Ansigtet udadtil for giraf krisen, Bengt Holst, stopper efter 37 års tro tjeneste i Københavns Zoologiske have, skriver Tv2.

Han har siden 1983 bestredet forskellige stillinger i den københavnske zoologiske have, og senest været ansat som videnskabelig direktør. Med udgangen af 2020 er det slut.

- Det kan ikke understreges nok, hvor kolossal betydning Bengt Holst har haft for ZOO. Bengt formår at kombinere sit rolige og venlige gemyt med en kompromisløs tilgang til naturformidling, og jeg ved, at han vil blive savnet i dagligdagen i alle led af organisationen, siger den administrerende direktør, Jørgen Nielsen, i en pressemeddelelse udsendt af Københavns Zoologiske have.

Giraf-krisen

I 2014 kom Zoologisk have i København og Bengt Holst i kraftig modvind både nationalt og internationalt, da haven valgte at aflive og partere giraffen Marius til offentlig beskuelse.

I den forbindelse var det Bengt Holst, der stod frem i medier verden over, og forsøgte at forklare offentligheden årsagen til aflivningen og parteringen af giraffen.

Som konsekvens af Bengt Holst fremtrædende rolle i forbindelse med giraf-sagen, modtog både Zoologisk have og Bengt Holst adskillige dødstrusler. I forbindelse med nogle af de mange henvendelser blev personalet og direktøren kaldt for mordere.

Årsagen til aflivningen af giraffen Marius var desuden, at det var for at redde den resterende del af giraf-flokken i Zoologisk have i København.

Girafdrab udløser dødstrusler

Giraffen Marius måtte lade livet for at redde de andre giraffer i flokken. Her bliver Marius parteret for at lære publikummet om dyret. Marius blev desuden også til føde for løverne i haven. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Polfoto

Lang karriere hos Zoo

Bengt Holst blev i 1983 uddannet cand.scient i biologi ved København Universitet, hvorefter han blev ansat i Zoologisk Have i København. Han blev først ansat som videnskabelig assistent og siden som chef for dyreafdelingen.

Bengt Holst har siden 1994 bestredet stillingen som viceadministrerende og videnskabelig direktør.

Han vil stadig være at finde i Zoologisk have i København, da han fra 1. januar til 31. december 2021 vil blive tilknyttet som særlig Advisor til Zoo's direktion.