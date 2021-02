Zoo-dyr risikerer aflivning

Hvis ikke regeringen bløder op på de strenge krav, som zoologiske haver i Storbritannien skal opfylde for at få økonomisk støtte under coronakrisen, må haverne opgive at pleje og fodre dyrene - og i yderste konsekvens må de aflives.

Dette nødråb kommer fra Biaza, som er en interesseorganisation for britiske og irske zoologiske haver og akvarier.

Det skriver Sky News.

Den britiske regering har vedtaget en hjælpepakke til dyreparkerne på 100 millioner pund - cirka 850 millioner kroner. De krav, der skal opfyldes for at få del i pengene, er imidlertid så strenge, at kun 34 ud af 300 dyreparker har fået tilskud.

Blot seks millioner pund er blevet udbetalt hidtil, skriver Sky News. Fra slutningen af ​​februar vil zoologiske haver ikke længere have adgang til økonomisk hjælp via denne ordning.

Ingen plads

- Zoo Animals Fund (navnet på hjælpepakken, red.) udelukker langt de fleste. En zoologisk have skal være 12 uger fra konkurs, før den kan få penge fra fonden, siger Andy Hall fra Biaza til Sky News.

- Men på det tidspunkt vil en zoologisk have allerede være i færd med at lukke ned og finde nye hjem til dyrene.

Det er imidlertid vanskeligt at finde plads til dyrene, idet alle zoologiske haver er tynget af dårlig økonomi under nedlukningen. Aflivning af tusinder af dyr kan blive en konsekvens, skriver Sky News.

- Dyr kan ikke sendes på orlov. De skal plejes of fodres. Det er tid for regeringen til virkelig at lytte til de bekymringer, som zoologiske haver og akvarier har, siger Justin Madders, som sidder i parlamentet for Labour-partiet.

