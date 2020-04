Zoo fortsætter med at holde lukket og forventer 'uoverskueligt' underskud

Zoologisk Have København slår alligevel ikke portene op foreløbig.

- Vi følger myndighedernes udmeldinger til punkt og prikke, så vi fortsætter med at holde lukket, fortæller Jørgen Nielsen, der er havens administrerende direktør.

Det er ellers blot to dage siden, at Zoologisk Have København meddelte, at man i lighed med tre andre danske zoologiske haver ville genåbne 1. maj. I den forbindelse udtalte Jørgen Nielsen følgende til TV 2 Lorry:- Jeg er så lykkelig for, at vi snart åbner igen. Vi har virkelig savnet den der summen af forår med glade gæster.

De fire zoologske haver fortalte, at de havde fået Rigspolitiets accept og løbende ville være i dialog med myndighederne om åbningen.

- Vi troede, at det ville være okay at åbne. Om man går en tur i Frederiksberg Have eller i Zoologisk Have - det mente vi var det samme, fortæller Jørgen Nielsen. Onsdag lød det dog fra både erhvervsministeren og justitsministeren, at det ville være en dårlig idé at åbne de zoologiske haver.

Efterfølgende ændrede Rigspolitiets så sine retningslinjer, så det fremgår, at sundhedsmyndighederne vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at åbne forlystelsesparker og zoologiske haver, som hidtil har været lukket.Men Rigspolitiet kan ikke forhindre de zoologiske haver i at åbne, lyder det.

- Vi retter os selvfølgelig efter myndighedernes anvisninger. Vi har fulgt dem til punkt og prikke, og det bliver vi ved med, siger Jørgen Nielsen.

Zoologisk Have København har holdt lukket siden 18. marts, hvor forsamlingsforbuddet på max ti personer trådte i kraft. Den administrerende direktør fortæller, at han på nuværende tidspunkt forventer et underskud på 40 til 45 millioner ved udgangen af året.

- I det beløb er hjælpepakkerne allerede inkluderet. Jeg er selvfølgelig glad for, at der er mulighed for at få hjælp, men det lukker på ingen måde hullet. Det er helt uoverskueligt og ikke noget, vi nogensinde har været i nærheden af før.

Alligevel er han ikke sur over myndighedernes kontrameldinger. - Det er ikke nemt for nogen lige nu - heller ikke for myndighederne. Vi væbner os med tålmodighed og udviser samfundssind, fortæller Jørgen Nielsen.

TV 2 Lorry har spurgt den administrerende direktør, om Zoologisk Have har overvejelser om at aflive dyr for at mindske udgifterne, men det fortæller Jørgen Nielsen, at han ikke har taget stilling til.