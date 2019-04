Zoo hyrer private vagter

Panda-epidemien har fået Zoologisk Have i København til at hyre private vagter

Når Zoologisk Have i København torsdag morgen åbner for den brede offentlighed, er det ikke kun pandaerne, der er nye i haven.

Det samme er et privat vagtværn, der skal sikre god ro og orden i forbindelse med havens nye hovedattratktion.

Skytte-team klar

Følg med i åbningen af anlægget, hvor kronprinsesse Mary også deltager, øverst

Haps, haps, haps. Hannen Xing Er slænger sig i solen og gør sig til for kameraerne. Foto: Jonas Olufson

Det forklarede en stolt og træt Bengt Holst foran panda-anlægget ved en presseseance onsdag, mens hannen Xing Er sad i solen i anlægget bag ham og gnaskede bambus i sig til glæde for horden af fotografer.

- Vi har allieret os med et vagtfirma, der kan være med til at regulere trafikken af mennesker til anlægget. Kontrollen kommer til at ske i samarbejde med vores folk. Det er ikke noget, vi ville have normalt, siger den videnskabelige direktør til Ekstra Bladet.

Fremvisningen skete få timer før det officielle Danmark med dronning Margrethe i spidsen onsdag aften officielt indviede panda-paladset, hvis beboere man de seneste ni år har arbejdet på at få til landet.

Videnskabelig direktør i Zoologisk Have Bengt Holst har arbejdet ni år på at få pandaerne til Danmark. Nu er det lykkedes og intet må gå galt. Foto: Jonas Olufson

Han understregede samtidig, at de private vagter ikke er hyret ind af 'sikkerhedsmæssige grunde'.

- Vagterne skal sørge for, at tingene foregår i god ro og orden. De skal lave kontrol af køen og være med til at styre tilgangen til anlægget. Det handler om at kontrollere menneskestrømmen, forklarer Bengt Holst.

Bengt Holst fortæller om planen for, hvordan man vil åbne for offentligheden. Video/redigering: Jonas Olufson/Martin Lorentsen

Ædedolkene fra øst Det er nogle glubske små bæster Zoo er blevet hjem for. Pandaerne spiser 12-16 timer i døgnet. Den store han Xing Er kan fortære op mod 40 kg bambus i døgnet. Ifølge kurator Flemming Nielsen er der så lidt næring i bambussen, at pandaen spiser, for at kunne spise. Resten af tiden sover den. For at kunne følge med har Zoo derfor fået anlagt en bambus mark ved Vordingborg. Marken fylder fem hektar, men allerede nu planlægger man at udvide den. Kilder: ZOOs PANDA, zoolog Mikkel Stelvig Vis mere Luk

Stresset panda sendte pressen væk

Ifølge Bengt Holst er kontrol i begyndelsen nødvendig for at de besøgende får en god oplevelse, men også for at mindske stresset på de eftertragtede dyr.

For mens Xing Er lystigt flirtede med kameraerne og tydeligt nød interessen, var Mao Sun anderledes rastløs og nervøs og den fremmødte presse blev efter få minutter foran Mao Suns side af det todelte anlæg høfligt sendt videre for ikke unødigt at stresse bamsen.

- Hunnen er stresset. Vi giver hende bambus, og så håber vi, hun hurtigt falder til. Allerede nu, kan vi se, at hun de seneste dage er faldet bedre til. Jeg er overbevist om, at hun nok skal falde fuldstændig til ro, lød det dog beroligende fra Bengt Holst.

