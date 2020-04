Zoo i krise: Må fodre dyrene med hinanden

Både i Danmark og udlandet her de zoologiske haver været hårdt ramt af coronakrisen.

Ingen gæster har haft mulighed for at se dyrene i takt med at foråret kommer.

En direktør fra den zoologiske have i Neumünster har nu udtalt, at man måske bliver nødt til at fodre nogle af dyrene til de andre, hvis den zoologiske have skal overleve.

Det skriver BBC.

- Vi har lavet en liste over, hvilke dyr, vi bliver nødt til at slagte først, fortæller Verena Kaspari, der er direktør for den zoologiske have i det nordlige Tyskland.

Verena Kaspari udtaler dog, at slagtningen af dyrene så andre kan leve, er den sidste udvej. Det ville ifølge hende være meget ubehageligt og ville ikke løse det finansielle problem, haven står over for.

Vil hellere aflive

Hun påpeger af sæler og pingviner er nogle af de dyr, der hver dag kræver store mængder friske fisk.

- Hvis det kommer til det, vil vi hellere aflive dyrene, end at lade dem sulte. Hvis det værste sker, kan vi fodre dem til andre dyr.

Den zoologiske have er ikke omfattet af de hjælpepakker, der findes for små erhvervsdrivende i landet.

I Danmark har man heldigvis valgt at omfatte de zoologiske haver i de støttepakker, regeringen har sendt ud.

De danske zoologiske haver skulle derfor ikke lide overlast i tiden med coronavirus.