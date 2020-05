Zoo indsamler millionbeløb

Zoologisk Have i København har modtaget 3,4 millioner kroner i donationer, efter at det kom frem, at den først må åbne den 8. juni under coronakrisen.

Donationerne er kommet fra borgere og samarbejdspartnere.

Det oplyser haven.

Zoologisk Have i København er ramt hårdt af coronakrisen.

Selv om den får del i regeringens hjælpepakker, står den til et underskud på 50 millioner kroner i 2020.

Så hver krone gør en forskel, lyder det fra direktør Jørgen Nielsen.

- Der er lønninger til dyrehold, der er dyrefoder, der er vaccinationer. Det her varmer simpelthen, siger Jørgen Nielsen.

Han fortæller, at man for tiden har et nødberedskab på arbejde til at passe på dyrene.

Både Zoologisk Have i København og andre dyreparker landet over havde oprindeligt budgetteret med at åbne for gæster 1. maj, men det fik de ikke lov til.

Siden håbede haverne på at være en del af genåbningens fase 2 og få lov at åbne 11. maj.

Men regeringen og Folketingets øvrige partier har besluttet, at de først kan åbne 8. juni - i fase 3.

Selv om 3,4 millioner kroner ikke dækker hele regningen, understreger Jørgen Nielsen, at det bestemt ikke blot er en dråbe i havet i den samlede opgørelse.

- Lige så vel, som vi er taknemmelig for hjælpepakkerne, er vi taknemmelige for den støtte, danskerne viser os nu. Alene i maj og frem til 8. juni taber vi over 20 millioner kroner. Alt, der kommer ind af store og små bidrag, er vi glade for, siger han.

Man kan støtte via MobilePay eller ved at købe et årskort til haven.

Også hos andre dyreattraktioner har man indsamlet penge.

I Odense Zoo havde man frem til tirsdag indsamlet over 300.000 kroner i donationer.

Hos Nordens største akvarium, Den Blå Planet, var status onsdag, at man på fem dage havde indsamlet 2,3 millioner kroner.